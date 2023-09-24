"Терористична атака" на Косово: на вулицях стрілянина, є жертви (відео)

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті звинуватив Сербію в підтримці терористів і оголосив про початок контртерористичної операції.

Бойові дії почалися на півночі Косова в ніч на неділю, 24 вересня. Добре озброєна група бойовиків у масках напала на правоохоронців. У результаті один поліцейський загинув, а другий дістав поранення. Поліція Косова заявила, що "відповідно до ситуації та небезпеки, яку становлять спорадичні напади злочинних угруповань", правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і вбили одного нападника. Про ці події, що розгорнулися в муніципалітеті Звечан, повідомляє видання Balkaninsight.

Збільшені сили косовської поліції прямують у бік Баньски

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що бойовики "увійшли в Косово, щоб дестабілізувати ситуацію в країні" і закликав Сербію "припинити спонсорувати терористичні атаки на півночі".

"Є щонайменше 30 добре озброєних людей... яких бере в облогу наша поліція і яких я закликаю здатися нашим органам безпеки", — заявив Курті на прес-конференції.

Зіткнення з поліцією тривають весь день. Також стало відомо, що кілька десятків озброєних людей забарикадувалися в місцевому православному монастирі. Відомо, що на території монастиря також перебуває група вірян і ченців, які заради власної безпеки замкнулися в одному з приміщень.

На півночі, у напрямку Баньски, чути постріли.

За непідтвердженою офіційно інформацією, ближче до вечора косовський спецназ прорвався в монастир у Баньці. Повідомляють, що наразі ліквідовано трьох терористів і затримано п'ятьох підозрюваних із раціями.

Видання Haberler повідомило, що кількість жертв зросла до 4 осіб.

Курті звинуватив Сербію в підтримці бойовиків, які здійснюють "терористичні атаки". Прем'єр-міністр підтвердив свої слова фотографіями з місця подій, на одній з яких видно людину з гранатометом.

"Вбивства і насильство на півночі здійснюються цими людьми — озброєними і організованими професійними силами на бронетехніці без номерних знаків. Дозвольте мені ще раз заявити: ці терористичні атаки здійснюють не звичайні громадяни косовських сербів, а війська, підтримувані сербською державою", — написав Курті в соціальній мережі X (раніше Twitter).

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті звинуватив Сербію в підтримці бойовиків, які здійснюють "терористичні атаки".

Нагадаємо, у травні під час заворушень у Косово постраждали військові сил безпеки під егідою НАТО. Поранення дістали понад 40 солдатів.