Загинули "вагнерівці": стали відомі подробиці авіакатастрофи Іл-76 у Малі

За даними військового експерта Олександра Коваленка, крім бойовиків ПВК "Вагнер", на борту перебували і місцеві військові.

Днями в Малі сталася авіакатастрофа, внаслідок якої впав військово-транспортний літак Іл-76 і 140 осіб, включно з не тільки малійськими військовими, а й членами приватної військової компанії "Вагнер". Про це написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Здавалося б, до Малі тисячі кілометрів, а від такої новини якось на душі потеплішало, в цей прохолодний вечір. Судан... Малі...", — підсумував Коваленко.

Авіакатастрофа в Малі: що відомо

В аеропорту міста Гао в Малі зазнав аварії транспортний літак Іл-76, який імовірно належав білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways.

Російські "воєнкори" розходяться в припущеннях, який вантаж перевозив літак, що впав. Так, Чингіс Дамбієв, опублікувавши фото літака, що впав, підтверджує, що борт належав білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways і стверджує, що він виконував рейс "в інтересах Організації Об'єднаних Націй".

У той час, як місцеві ЗМІ та журналісти, публікуючи відео і фото палаючого літака, повідомляють більше подробиць. Вони пишуть, що Іл-76 летів із Бамако, столиці Малі, повідомляють, що про вантаж нічого невідомо, але заявляють, що це вантажне судно, яке використовується ПВК "Вагнер" на внутрішніх рейсах.

Раніше повідомлялося, що ПВК "Вагнер" займаються охороною компаній, афілійованих із Пригожиним, які займалися пошуками і розробкою золотих копалень у Малі та інших африканських країнах. Сам Євген Пригожин це заперечував.