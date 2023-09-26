Угорщина ув'язнила українського капітана через загибель 28 туристів на Дунаї

Відомо, що 7 із 35 людей, які перебували на борту, врятували. Кілька тіл швидко знайшли, інші були винесені розбурханою річкою або заблоковані всередині човна.

Угорський суд ухвалив рішення про позбавлення волі українця Юрія Чаплінського, капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn, який у 2019 році зіткнувся з екскурсійним катером на річці Дунай, що призвело до загибелі 28 людей. Про це повідомляє BBC.

Під час зливи у травні 2019 року судно "Русалка", на борту якого перебували південнокорейські туристи, затонуло за лічені секунди після аварії. Український капітан Юрій Чаплінський заперечував свою провину, але був визнаний винним у грубій недбалості.

Очікується, що Чаплінський подасть апеляцію.

Судова справа Чаплінського: деталі

Угорські прокурори заявили в суді в березні 2020 року, що Чаплінський, за їхніми словами, "не приділив достатньої уваги й не зосередився на управлінні кораблем протягом декількох хвилин під час зливи".

"Він не відчув присутності "Русалки", не виходив на зв'язок і не подавав аварійних звукових сигналів", – заявив у суді Міклош Новакі.

Юрій Чаплінський, який перебуває під вартою з 2019 року, заявив суду, що "глибоко шкодує" про смертельну аварію.

"Я ні на хвилину не можу позбутися спогадів про цю страшну трагедію, не можу спати, і думаю, що з цим мені доведеться жити до кінця життя", – сказав він.

Водночас суд виправдав 68-річного чоловіка за звинуваченням у ненаданні допомоги, зазначають у виданні.

Смертельна аварія на Дунаї: що відомо

Круїзний лайнер Viking Sigyn зіткнувся з туристичним катером "Русалка" відразу після 21:00 за місцевим часом 29 травня, коли обидва судна проходили під будапештським мостом Маргарет.

Сімох із 35 людей, які перебували на борту, врятували. Кілька тіл швидко знайшли, інші були винесені розбурханою річкою або заблоковані всередині човна.

Поліція повідомила, що човен затонув за лічені секунди після зіткнення.

"Течія була дуже швидкою, і людей просто віднесло", — розповіла одна з тих, хто вижив, пасажирка Чжун південнокорейському інформаційному агентству Yonhap.

Двадцять п'ять із загиблих були з Південної Кореї. Капітан і член екіпажу "Русалки" також загинули. Лише семеро корейських пасажирів вижили в аварії, а один кореєць досі вважається зниклим безвісти.

Нагадаємо, 5 вересня у Великій Британії в ДТП загинули українка та ще двоє маленьких дітей. Перед цим в Україні в іншій аварії на смерть розбився їхній батько.