За словами прессекретаря президента РФ, Молдова своїм бажанням припинити всі зв'язки з Москвою нібито робить тільки гірше собі та своєму народу.

У Кремлі вважають, що Молдові та її президентці Майї Санду доведеться заплатити за слова, які вона висловлює на адресу Російської Федерації. Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ 26 вересня.

За його словами, Росія нібито сама по собі є частиною європейських цінностей, а ось відмова Кишинева від співпраці з Москвою є великою помилкою, за яку в майбутньому заплатить молдавський народ.

"Пані Санду і керівництво Молдови глибоко помиляються, вони, на наш погляд, роблять помилку перед своїм народом, вважаючи, що, розвиваючи відносини із західно-європейськими країнами, вони в обов'язковому плані мають повністю зруйнувати всі відносини з нами. Це помилка. На жаль, їм доведеться зрозуміти ціну цієї помилки, ціну помилки платитиме народ цієї країни", — йдеться в повідомленні.

Крім того, прессекретар президента РФ додав, що для Молдови та її президентки європейські цінності передбачають відмову від усього російського, але це нібито велика помилка.

Майя Санду висловилася щодо політики РФ: що відомо

Президентка Молдови закликала народ обрати більш європейські цінності, ніж співпрацю з Російською Федерацією. Про це вона заявила в ефірі телеканалу TV8.

На її думку, Кишинів має прагнути повної демократії та публічно це демонструвати, адже в іншому разі далі розмов це не зайде.

Потрібно не тільки, щоб люди говорили, що вони підтримують європейські цінності. Нам важливо, щоб політики показували, що вони працюють і живуть за цими європейськими цінностями. Тому що недостатньо говорити, що ми і з Європою, і з Москвою, і з усіма, — заявила Майя Санду.

Нагадаємо, 20 вересня Майя Санду розповіла, коли Молдова вирішить конфлікт із Придністров'ям. За її словами, спочатку необхідно створити геополітичні можливості для того, щоб дійти до мирної угоди. Поки РФ продовжує війну в Україні — це фактично неможливо.