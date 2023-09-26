Лежать уже понад місяць: у Чорногорії люди змагаються за титул найледачішого (фото, відео)

За правилами чемпіонату, переможцем же стане той, хто пролежить якомога довше. При цьому учасники можуть користуватися смартфонами і планшетами. Переможець отримає грошову винагороду в розмірі 1000 євро.

Учасники унікального чемпіонату в Чорногорії з ліні побили рекорд, пролежавши без діла вже п'ять тижнів. Про це організатор змагань і власник етнокомплексу "Montenegro" Мічо Благоєвич повідомив 26 вересня, пишуть ЗМІ.

"Ми намагалися міф про те, що чорногорці ледачі, перетворити на жарт і представити його з гумором. У перший рік ми думали, що змагання триватиме менше, але воно зайняло 36 годин, потім — 52 години, потім правила трохи змінилися і з'явилася пауза в 10 хвилин кожні вісім годин на туалет", — розповів він.

Учасники цього року побили всі минулі рекорди, адже минуло вже понад місяць, а чемпіонат все ще триває. Вони сповнені рішучості продовжувати боротьбу. Переможець отримає грошову винагороду в розмірі 1000 євро.

Які умови змагання

Конкурс було запущено в адріатичній країні 12 років тому, щоб висміяти популярний міф, який називає чорногорців ледачими, розповіла організатор конкурсу Радоня Благоєвич.

Спати, стояти або сидіти не можна, це вважаються порушенням правил і підставою для негайної дискваліфікації. Однак їм дозволяється кожні вісім годин виділяти 10 хвилин на те, щоб сходити в туалет. Також вони можуть читати і використовувати мобільні телефони та ноутбуки.

Нагадаємо, що в Австрії чоловік забрався на вершину 10-метрового трампліну для стрибків у воду, але з переляку не зміг ні стрибнути, ні спуститися. На допомогу прийшов рятувальник — він штовхнув ногою чоловіка у воду.