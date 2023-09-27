"Це важливе послання": Джо Байден взяв участь у страйку (відео)

Американський лідер підтримав учасників страйку в Мічигані. У Білому домі зазначили, що це перший раз в історії США, коли чинний президент особисто відвідав лінію пікету.

У вівторок, 26 вересня, президент США Джо Байден взяв участь у страйку членів Об'єднання автомобільних робітників (UAW) у Мічигані. Про це пише CNN.

Американський лідер висловив солідарність із членами профспілки, які уже другий тиждень страйкують проти автовиробників "великої трійки" — General Motors, Ford і Stellantis.

Джо Байден звернувся в мегафон до учасників страйку, заявивши, що вони що вони заслуговують на підвищення зарплат та інших пільг. За його словами, робітники "врятували автомобільну промисловість" наприкінці 2000-х і на початку 2010-х років.

"Хлопці, ви багато разів чули, як я кажу: не Волл-стріт будувала цю країну, середній клас побудував цю країну, а профспілки побудували середній клас. Це факт, тож продовжимо. Ви заслуговуєте на те, що заробили, і ви заробили набагато більше, ніж вам платять", — сказав Байден.

Байден виступив перед мітингувальниками в Мічигані

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу заявила, що президент Байден бореться за те, щоб автомобілі майбутнього "побудували в Америці американські робітники, які перебувають у профспілці, на добре оплачуваних роботах, а не в Китаї".

Спікерка також наголосила, що це вперше в історії США, коли чинний президент особисто відвідав лінію пікету.

"Це важливе послання працівникам автомобільної промисловості Америки та кожному працьовитому американцеві по всій країні", — сказала Жан-П'єр.

Нагадаємо, працівники Ford, General Motors і Stellantis влаштували масові страйки. Лідери профспілки вимагають скорочення робочого графіка до 32 годин на тиждень і підвищення зарплат на 40% протягом чотирьох років.

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