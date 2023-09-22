"Це надихнуло світ": Байден оцінив хоробрість народу України в боротьбі з агресією РФ

За словами американського президента, жодна нація у світі не зможе бути по-справжньому в безпеці, якщо Україна програє війну Росії.

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Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Білому домі і заявив, що США, як і раніше, і далі підтримуватимуть Київ у його боротьбі з агресією Росії. Про це пише CNN.

Американський лідер високо оцінив хоробрість народу України в боротьбі з агресором. За його словами, це надихнуло світ захищати принципи свободи.

"Раніше цього тижня на Генеральній Асамблеї ООН я чітко дав зрозуміти, що жодна нація у світі не зможе бути по-справжньому в безпеці, якщо ми фактично не встанемо і не захистимо свободу України перед обличчям російської жорстокості та агресії", — сказав Байден.

Він зазначив, що саме тому Вашингтон і його союзники зібрали коаліцію з понад 50 країн, які допомагають Україні захистити себе.

Байден зустрів Зеленського

Байден заявив, що США разом із лідерами країн G7 та іншими міжнародними партнерами розпочали процес "формалізації довгострокової прихильності безпеці України". За словами політика, справедливий і міцний світ — поважає суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Білого дому. На кадрах із прямої трансляції можна помітити, що світових лідерів супроводжують перші леді — Олена Зеленська та Джилл Байден. Після проведених переговорів очікується пресконференція, де можуть оголосити про новий пакет допомоги для України.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн. За словами журналістів, до пакета увійдуть касетні боєприпаси, снаряди для артилерійських, протитанкових, зенітних і протиповітряних систем.