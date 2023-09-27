"Вирішення житлової кризи": чоловік 8 років жив у різних машинах і збирав на будинок (відео)

Ніколас Бауер довгі роки жив, змінюючи транспортні засоби, в яких йому доводилося ночувати посеред пустелі. За цей час він накопичив пристойну суму і зміг подарувати житло для своєї сім'ї.

У США чоловік, який останні 8 років жив у різних машинах і фургонах, зміг накопичити достатню суму грошей для купівлі власного будинку. Про це 32-річний Ніколас Бауер з Аризони розповів YouTube-каналу Big Super Living In Arizona.

Чоловік прийняв таке важливе рішення, коли йому було всього близько 20 років. Уже тоді в нього були величезні борги.

Живучи в машинах американець вирішив накопичити невеликий капітал, щоб впоратися з фінансовими проблемами.

"Коли у вас немає витрат на оренду та комунальні платежі, гроші починають накопичуватися", — поділився своїм досвідом Ніколас.

Чоловік гордо повідомив, що в нього накопичилася досить велика сума, щоб придбати будинок і на перший час не турбуватися про постійну роботу. Уперше Бауер вирішив спробувати жити в машині 2015 року. Тоді він працював автомобільним інженером і заробляв лише 11,50 доларів на годину. Крім того, на той момент у нього були значні борги. У пошуках "вирішення житлової кризи" американець вирішив спробувати новий спосіб життя, проживаючи в різних транспортних засобах.

Вантажівка з причепом Fleetwood Prowler 1987 року випуску Фото: скриншот / YouTube

Ніколас припаркував вантажівку Dodge Dakota, якою володів ще зі школи, на стоянці свого робочого місця і причепив до неї кемпер. Його начальник був не проти, оскільки у Бауера часто виникала необхідність "працювати цілі ночі безперервно". Згодом цей самопроголошений "постійний мешканець пустелі" пересів на наступний транспортний засіб. Ним стала вантажівка серії Unimog 404. Там було ліжко, дерев'яна підлога, доступ до інтернету і навіть 40-дюймовий телевізор із плоским екраном.

У такому способі життя був один величезний мінус, у його імпровізованому житлі не було туалету, і доводилося використовувати порожню пляшку або ходити на роботу. Необхідність планувати перерви для відвідування вбиральні підштовхнула Бауера до ще одного оновлення. Пізніше він перебрався у вантажівку з причепом Fleetwood Prowler 1987 року випуску, оснащену сонячними батареями. Він прозвав її "творінням Франкенштейна". Вантажівка розвалилася під час поїздки в Сан-Франциско.

Американець не уточнив скільки йому довелося викласти за нерухомість Фото: скриншот / YouTube

Бауер відмовився від свого незвичайного способу життя, коли його дівчина завагітніла, і вони ухвалили рішення облаштуватися в постійному житлі. Сім'я з трьох осіб зараз проживає в пересувному будинку на двохакровій "оплаченій території" Бауера, де також перебувають усі транспортні засоби, в яких він раніше жив.

Американець не уточнив скільки йому довелося викласти за нерухомість, але згадав, що залишився без роботи. Він зазначив що йому вистачить заощаджень, щоб його сім'я ні в чому не потребувала перший час. Чоловік мріє зробити свій табір із машин глибоко в лісі.

Раніше Фокус писав, що жінка купила покинутий будинок з "дорогим скарбом". Житло було без власника з початку 2000-х років і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно все ще було обставлено вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння жінка знайшла багато цінних речей.

Також стало відомо, що забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод. Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.