Потужний вибух у Ташкенті: спалахнув митний склад аеропорту, — соцмережі (фото, відео)

За попередніми даними МНС Узбекистану, причиною вибуху в столиці стала "сильна блискавка". У Мережі пишуть, що вибух був такої сили, що від "складу майже нічого не залишилося".

У ніч на 28 вересня в столиці Узбекистану Ташкенті стався потужний вибух і почалася пожежа. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

У публікації йдеться, що вибух прогримів на складах у промзоні Янгіхаетського району. Місцеві жителі повідомили, що вибухова хвиля відчувалася за 30 кілометрів від місця події.

Пізніше в пабліку уточнили, що вибух стався на митному складі аеропорту, де в той момент було багато людей. За даними каналу, можливою причиною вибуху могли стати акумуляторні батареї для електромобілів, які зберігалися на складі.

"Вибух був такої сили, що від самого складу майже нічого не залишилося. Наразі служби швидкої допомоги вивозять постраждалих з епіцентру і везуть до лікарень", — зазначили автори каналу.

У Telegram-каналі Baza повідомили, що в прилеглих будинках вибито шибки та навіть зруйновано стіни. На місце вибуху відправили практично всі екіпажі швидких міста.

У МНС Узбекистану повідомили, що вибух стався на складі, що належить ТОВ "Інтер Логістик" у мікрорайоні "Будівельники" Сергелійського району Ташкента. За попередніми даними відомства, причиною стала "сильна блискавка".

"На місці події працює спеціальна лабораторія МНС. На місці було створено штаб під керівництвом МНС", — повідомили в відомстві.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ від 2 липня, російські окупанти провели мобілізацію громадян Узбекистану, які прибули в окуповане місто Маріуполь для проведення будівельних і відновлювальних робіт.

Раніше, 7 червня, ми писали про те, що житель Ташкента вирішив повісити прапор України на балконі своєї квартири. Однак за його відсутності правоохоронні органи за допомогою крана піднялися на 8-й поверх і зняли прапор, який висів там уже понад рік.