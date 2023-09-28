Потужний вибух у Ташкенті: спалахнув митний склад аеропорту, — соцмережі (фото, відео)

За попередніми даними МНС Узбекистану, причиною вибуху в столиці стала "сильна блискавка". У Мережі пишуть, що вибух був такої сили, що від "складу майже нічого не залишилося".

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У ніч на 28 вересня в столиці Узбекистану Ташкенті стався потужний вибух і почалася пожежа. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

У публікації йдеться, що вибух прогримів на складах у промзоні Янгіхаетського району. Місцеві жителі повідомили, що вибухова хвиля відчувалася за 30 кілометрів від місця події.

Пізніше в пабліку уточнили, що вибух стався на митному складі аеропорту, де в той момент було багато людей. За даними каналу, можливою причиною вибуху могли стати акумуляторні батареї для електромобілів, які зберігалися на складі.

Вибух у Ташкенті

"Вибух був такої сили, що від самого складу майже нічого не залишилося. Наразі служби швидкої допомоги вивозять постраждалих з епіцентру і везуть до лікарень", — зазначили автори каналу.

У Telegram-каналі Baza повідомили, що в прилеглих будинках вибито шибки та навіть зруйновано стіни. На місце вибуху відправили практично всі екіпажі швидких міста.

Момент вибуху в столиці Узбекистану

У МНС Узбекистану повідомили, що вибух стався на складі, що належить ТОВ "Інтер Логістик" у мікрорайоні "Будівельники" Сергелійського району Ташкента. За попередніми даними відомства, причиною стала "сильна блискавка".

"На місці події працює спеціальна лабораторія МНС. На місці було створено штаб під керівництвом МНС", — повідомили в відомстві.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ від 2 липня, російські окупанти провели мобілізацію громадян Узбекистану, які прибули в окуповане місто Маріуполь для проведення будівельних і відновлювальних робіт.

Раніше, 7 червня, ми писали про те, що житель Ташкента вирішив повісити прапор України на балконі своєї квартири. Однак за його відсутності правоохоронні органи за допомогою крана піднялися на 8-й поверх і зняли прапор, який висів там уже понад рік.