Мощный взрыв в Ташкенте: вспыхнул таможенный склад аэропорта, – соцсети (фото, видео)

По предварительным данным МЧС Узбекистана, причиной взрыва в столице стала "сильная молния". В Сети пишут, что взрыв был такой силы, что от "склада почти ничего не осталось".

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В ночь на 28 сентября в столице Узбекистана Ташкенте произошел мощный взрыв и начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что взрыв прогремел на складах в промзоне Янгихаетского района. Местные жители сообщили, что взрывная волна ощущалась в 30 километрах от места происшествия.

Позже в паблике уточнили, что взрыв произошел на таможенном складе аэропорта, где в тот момент было много людей. По данным канала, возможной причиной взрыва могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на складе.

Взрыв в Ташкенте

"Взрыв был такой силы, что от самого склада почти ничего не осталось. На данный момент службы скорой помощи вывозят пострадавших из эпицентра и везут в больницы", — отметили авторы канала.

В Telegram-канале Baza сообщили, что в близлежащих домах выбиты стекла и даже разрушены стены. На место взрыва отправили практически все экипажи скорых города.

Момент взрыва в столице Узбекистана

В МЧС Узбекистана сообщили что взрыв произошел на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистик" в микрорайоне "Строители" Сергелийского района Ташкента. По предварительным данным ведомства, причиной стала "сильная молния".

"На месте происшествия работает специальная лаборатория МЧС. На месте был создан штаб под руководством МЧС", — сообщили в ведомстве.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ от 2 июля, российские оккупанты провели мобилизацию граждан Узбекистана, которые прибыли в оккупированный город Мариуполь для проведения строительных и восстановительных работ.

Ранее, 7 июня, мы писали о том, что житель Ташкента решил повесить флаг Украины на балконе своей квартиры. Однако в его отсутствие правоохранительные органы с помощью крана поднялись на 8-й этаж и сняли флаг, который висел там уже более года.