Приехали на заработки, а попали на войну: россияне мобилизовали строителей из Узбекистана

Граждане Узбекистана прибыли на временно оккупированную территорию на работу. Однако у них отобрали паспорта и отправили на фронт.

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Российские оккупанты провели мобилизацию граждан Узбекистана, которые прибыли в оккупированный город Мариуполь для проведения строительных и восстановительных работ. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"В подразделениях российских оккупационных войск, которые размещены во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана", — говорится в сообщении.

Граждане Узбекистана приехали в город Мариуполь для того, чтобы заняться строительными работами. Однако по прибытии, их паспорта были изъяты и они были мобилизованы в состав оккупационных войск в качестве добровольцев.

Напомним, что в России начали выдавать повестки даже тем мужчинам, которые не являются гражданами страны-агрессора. Так, в России на войну в Украине военкомат призвал гражданина Узбекистана Сирожу Набиева, который на тот момент проживал в Москве. Чтобы прояснить ситуацию, мужчина обратился в посольство своей страны. Там Набиеву порекомендовали прийти лично и написать заявление. Также ему сказали, что он не должен идти в военкомат, несмотря на повестку, которая обязывает сделать это в течение суток.

А в середине ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает мобилизовать в ряды армии России и отправлять на фронт даже раненых граждан.