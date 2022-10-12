В Москве на войну в Украину призвали гражданина Узбекистана (фото, видео)

Сирожа Набиев уже обратился в посольство, где ему посоветовали написать официальное заявление и не являться в военкомат, хотя повестка и требует это сделать в течении 24 часов.

Related video

В России на войну в Украине военкомат призвал гражданина Узбекистана Сирожу Набиева, который на тот момент проживал в Москве. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA.

Узбекистанец получил повестку из военкомата, несмотря на то что у него нет ни российского гражданства, ни вида на жительство.

"Я живу в Москве, но никогда гражданином РФ не был. Соответственно, ни на каком воинском учете не могу стоять", – сказал Набиев.

Чтобы прояснить ситуацию, мужчина обратился в посольство своей страны. Там Набиеву порекомендовали прийти лично и написать заявление. Также ему сказали, что он не должен идти в военкомат, несмотря на повестку, которая обязывает сделать это в течение суток.

К слову, ранее посольства как минимум трех стран – Киргизии, Таджикистана и Узбекистана – предупредили своих граждан об уголовной ответственности, если они будут участвовать в войне против Украины в составе российских вооруженных сил.

Мобилизация 2022: что сейчас происходит в России

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Изначально речь шла о 300 тысяч резервистов, которые должны были направиться на войну в Украину. Но позже СМИ опубликовали информацию о том, что фактически речь идет о мобилизации миллиона мужчин.

Кроме того, под частичную мобилизацию попали и женщины. В некоторых регионах РФ женщин и девушек с медицинским образованием начали забирать на военные сборы. При этом среди призванных есть медсестры, которые несколько лет не работали по прямой специальности, и врачи-педиатры. Но военкомов это не смущает.

Практически сразу после речи Вадимира Путина о начале мобилизации из РФ начали массово уезжать мужчины призывного возраста. В основном они пытаются попасть в страны Средней Азии. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в свое время даже высказал предположение, что количество мужчин, которые уже выехали из России, вдвое превышает количество мобилизованных.

Вместе с тем на местах власти пытаются поощрить мужчин отправляться на войну в Украину с помощью своеобразных "льгот". Так, в Республике Тыва семье каждого мобилизованного выдали по бараньей голове. А на Сахалине родственникам призывников раздавали мороженную рыбу.

Ранее в России мобилизовали журналиста без ноги и москвича на инвалидной коляске. По информации журналистов, повестки в военкомат получили параатлет Дмитрий Игнатов, потерявший ногу во время службы в армии, и житель Москвы Олег Васильев со спинально-мышечной атрофией.

Фокус также писал о том, что россияне, которые попали в первую волну частичной мобилизации, устроили вооруженный бунт в Белгородской области. Мужчины были крайне недовольны условиями, в которых им пришлось находиться, и обращением командования.