У Москві на війну в Україну закликали громадянина Узбекистану (фото, відео)

Сірожа Набієв уже звернувся до посольства, де йому порадили написати офіційну заяву і не з'являтися до військкомату, хоча повістка і вимагає це зробити протягом 24 годин.

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У Росії на війну в Україні військкомат закликав громадянина Узбекистану Сірожу Набієва, який заразом проживав у Москві. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.

Узбекистанець отримав повістку з військкомату, незважаючи на те, що він не має ні російського громадянства, ні довідки на проживання.

"Я живу в Москві, але ніколи громадянином РФ не був. Відповідно, ні на якому військовому обліку не можу стояти", – сказав Набієв.

Щоб прояснити ситуацію, чоловік звернувся до посольства своєї країни. Там Набієву порекомендували прийти особисто та написати заяву. Також йому сказали, що він не повинен йти у військкомат, незважаючи на порядок денний, який зобов'язує зробити це протягом доби.

До речі, раніше посольства як мінімум трьох країн – Киргизії, Таджикистану та Узбекистану – попередили своїх громадян про кримінальну відповідальність, якщо вони братимуть участь у війні проти України у складі російських збройних сил.

Мобілізація 2022: що зараз відбувається у Росії

21 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Спочатку йшлося про 300 тисяч резервістів, які мали вирушити на війну в Україну. Але пізніше ЗМІ опублікували інформацію про те, що фактично йдеться про мобілізацію мільйона чоловіків.

Крім того, під часткову мобілізацію потрапили й жінки. У деяких регіонах РФ жінок та дівчат із медичною освітою почали забирати на військові збори. При цьому серед покликаних є медсестри, які кілька років не працювали за прямою спеціальністю, та педіатри. Але військкомів це не бентежить.

Практично відразу після промови Володимира Путіна про початок мобілізації з РФ почали масово їхати чоловіки призовного віку. В основному вони намагаються потрапити до країн Середньої Азії. Секретар РНБО України Олексій Данілов колись навіть висловив припущення, що кількість чоловіків, які вже виїхали з Росії, удвічі перевищує мобілізованих.

Водночас на місцях влада намагається заохотити чоловіків вирушати на війну в Україну за допомогою своєрідних "пільг". Так, у Республіці Тува сім'ї кожного мобілізованого видали по баранячій голові. А на Сахаліні родичам призовників роздавали морожену рибу.

Раніше в Росії мобілізували журналіста без ноги та москвича на інвалідному візку. За інформацією журналістів, повістки у військкомат отримали параатлет Дмитро Ігнатов, який втратив ногу під час служби в армії, та мешканець Москви Олег Васильєв зі спінальною м'язовою атрофією.

Фокус також писав про те, що росіяни, які потрапили в першу хвилю часткової мобілізації, влаштували збройний бунт у Бєлгородській області. Чоловіки були вкрай незадоволені умовами, в яких їм довелося бути, та відношенням командування.