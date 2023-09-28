Побив підозрюваного в СІЗО: син Кадирова Адам зробив зухвалу заяву (фото)

Хлопець впевнений у своїй безкарності по відношенню до уродженця України. Знайшлися ті, хто розкритикував дії Кадирова-молодшого.

15-річний син Рамзана Кадирова Адам, який жорстоко побив підозрюваного у спаленні Корану Микиту Журавля у СІЗО, вважає себе абсолютно безкарним. На тлі скандалу про побиття в своєму Інстаграм він зробив зухвалу публікацію.

"Можеш пліткувати, ненавидіти, заздрити та обговорювати мене. Але ж ми обоє розуміємо, що при зустрічі ти будеш мило посміхатися…", — написав він.

У відповідь у коментарях знайшлися ті, хто його розкритикував. Неприємні коментарі щодо персони Кадирова-молодшого та побиття підозрюваного під публікацією почали зникати, також він обмежив можливість коментування.

Нагадаємо, що РФ підлітка насильно відвезли до психлікарні, за вимогу покарати сина Кадирова. До 14-річного Єгора Давидова у квартиру, де він проживає з мамою та бабусею, увірвався СОБР. Хлопець разом із другом деякий час тримали двері кімнати і не пускали оперативників.

Раніше повідомлялося, що син глави Чечні Рамзана Кадирова побив в СІЗО Грозного жителя Волгограда Микиту Журавеля, який спалив Коран на тлі мечеті.