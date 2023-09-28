Ледве ворочає язиком: в мережі з'явилися нові кадри з "напівживим" Кадировим (відео)

Запис було зроблено 21 вересня. Автори публікації стверджують, що зйомки відбувалися у приміщеннях, розташованих поруч із п'ятим корпусом Центральної клінічної лікарні в Москві.

В мережі поширили відео з Рамзаном Кадировим, на якому видно, що його стан здоров'я бажає кращого. Відео оприлюднив один із анонімних телеграм-каналів.

За словами адміна пабліку, запис зустрічі Рамзана Кадирова та голови Росгвардії Віктора Золотова мали розмістити в телеграм-каналі Кадирова минулого понеділка, але не стали цього робити, оскільки глава Чечні виглядає на ньому "не дуже".

"За нашою інформацією, цей запис було зроблено 21 вересня – тоді ж, коли й запис "зустрічі" з головою МНС Олександром Куренковим. Зйомки проходили у приміщеннях, розташованих поруч із п'ятим корпусом ЦКЛ РФ, у якому перебуває Кадиров. Починається запис із того, заради чого він і зроблений. Золотов каже, ніби зустріч відбувається у Росгвардії", — йдеться в повідомленні.

В телеграм-каналі пишуть, що через спонтанність зйомки видно, що Золотов явно не знає про що говорити, тож вітає Кадирова і з ювілеєм його матері, який був на початку серпня, та з днем народження республіки, який був на початку вересня. Кадиров намагається відповісти на вітання, але це у нього просто не виходить.

Наприкінці зустрічі Кадиров щось белькоче, з чого можна здебільшого зрозуміти тільки вставку "дон".

"Не дивно, що запис вирішили не давати "в ефір". Замість нього у каналі Рамзана Кадирова розмістили запис, як його син Адам б'є у СІЗО підозрюваного Микиту Журавля. І майже одразу ми дізналися від Ксенії Собчак, що Кадиров "живий, здоровий…дуже енергійно їв горіхи кешью". Очевидно, медицина ЦКЛ створила диво за чотири дні", — пише телеграм-канал.

Нагадаємо, що 15 вересня повідомлялося, що у Кадирова можуть бути проблеми з нирками через можливе отруєння.

19 вересня представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що здоров'я Кадирова не в найкращому стані й оцінюється як важке.