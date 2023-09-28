"Реалістичний термін для скасування": Болгарія хоче на рік відкласти відмову від російської нафти

За словами міністра економіки Богдана Богданова, введення заборони на ввезення російської нафти на передбачений поки що 30-денний термін призведе до стрибка цін на паливо.

Члени економічного комітету парламенту Болгарії ухвалили рішення про поетапне введення в дію закону про відмову від використання російської нафти, починаючи з 1 жовтня 2024 року, замість запропонованого 30-денного терміну. Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

Два тижні тому економічний комітет вніс у першому читанні законопроєкт, який передбачав відмову від використання російської нафти протягом 30 днів.

Однак, у своєму виступі перед комісією, міністр економіки Богдан Богданов заявив, що введення заборони на імпорт російської нафти протягом передбачених 30 днів може спричинити різке підвищення цін на паливо.

"Реалістичний термін для скасування відступу — це 12 місяців, або 1 жовтня 2024 року. При 30-денному терміні ризики високі. Я не можу точно передбачити, якими будуть ціни, але вони зростуть значно, і з'являться можливості для спекуляцій і, можливо, навіть дефіцит палива", — заявив міністр.

Це рішення включено до другого читання законопроєкту, який пропонує скасувати відступ нашої країни від використання російської нафти, але остаточне рішення буде ухвалено на пленарному засіданні.

Нагадаємо, що з 5 грудня діє стеля цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Обмеження були введені країнами Євросоюзу, "Великою сімкою" (G7) та Австралією, через повномасштабну війну РФ проти України.

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