"Гігантський басейн": у Нью-Йорку через рясні зливи запровадили надзвичайний стан (фото, відео)

У деяких локаціях, за інформацією метеорологів, випало до 15 см дощу. Це стосується Брукліну, Нижнього Манхеттену та міжнародного аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в районі Квінс.

У Нью-Йорку в п'ятницю, 29 вересня, на Лонг-Айленді та в долині Гудзон "через екстремальні опади" губернатор Кеті Гокул оголосила надзвичайний стан. У соцмережі X вона опублікувала відповідне повідомлення.

Керівниця регіону закликала громадян бути обачними та дотримуватися заходів безпеки. Вона наросла на тому, що не варто намагатися подорожувати затопленими дорогами.

Мешканцям "Великого яблука" важко пересувати вулицями. Самі вони кажуть, що мегаполіс перетворився на "гігантський басейн".

Попередження про раптову повінь діяло в Нью-Йорку до полудня, у деяких місцях випало до 15 см дощу. Як інформує Reuters, це стосується Брукліну, Нижнього Манхеттену та міжнародного аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в районі Квінс. Зак Тейлор з Національної служби погоди заявив, що на території всього регіону може випасти ще 5-8 см дощу, але в деяких місцях може бути навіть більше.

"Це серйозна ситуація, яка загрожує життю", — сказав він.

Кліматологи вважають, що глобальне потепління призвело до більш екстремальних погодних умов у багатьох частинах світу. Системи, що викликають інтенсивні опади, останніми роками стали більш поширеними в багатьох частинах Сполучених Штатів, включно з районом Нью-Йорка. У п'ятницю близько 18 мільйонів людей у Нью-Йорку та в інших великих містах уздовж східного узбережжя отримало попередження про повені, спостереження та рекомендації від метеослужби.

Нагадаємо, на початку серпня у Словенії, Австрії та Хорватії вирували масштабні повені. У Словенії загинули щонайменше шестеро людей. Серед них були двоє громадян Нідерландів, які, як вважають, постраждали від блискавки, і четверо словенців, які, ймовірно, потонули. Ще одна жінка загинула в Австрії.