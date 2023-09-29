Країни ЄС продовжили термін дії тимчасового захисту для українців

Механізм тимчасового захисту дає змогу полегшити навантаження на окремі країни-члени ЄС і надати біженцям узгоджені права на всій території Євросоюзу.

Рада Євросоюзу погодилася продовжити тимчасовий захист для українських біженців із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року, щоб забезпечити впевненість більш ніж 4 мільйонам біженців, які знайшли притулок у ЄС. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Ради ЄС.

"ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно", — заявив Фернандо Гранде-Марласка Гомес, виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Іспанії.

Механізм тимчасового захисту було активовано 4 березня 2022 року, лише через кілька днів після того, як російська армія почала повномасштабне вторгнення в Україну, і його було автоматично продовжено ще на один рік.

Які права дає біженцям тимчасовий захист?

Система забезпечує негайний і колективний (тобто без необхідності розгляду індивідуальних заяв) захист переміщених осіб, які не можуть повернутися в країну свого походження.

Мета механізму тимчасового захисту полягає в тому, щоб полегшити навантаження на системи надання притулку окремих країн-членів ЄС і забезпечити переміщеним особам узгоджені права на всій території Євросоюзу. Біженці, які отримали тимчасовий захист, отримують такі права:

посвідка на проживання;

доступ до ринку праці та житла;

медична допомога;

соціальна допомога;

доступ до освіти для дітей.

Передісторія та наступні кроки

Після ухваленого сьогодні політичного рішення Рада повинна буде офіційно підписати документ про продовження тимчасового захисту. Це станеться після того, як текст документа пройде юридичну перевірку і буде перекладений усіма мовами ЄС.

Тимчасовий захист — це механізм надзвичайного реагування ЄС, який активується за обставин масового припливу біженців. Директиву ЄС про тимчасовий захист було ухвалено 2001 року після початку конфліктів у Косово та Боснії і Герцеговині.

За даними на 31 липня 2023 року, механізмом тимчасового захисту в Євросоюзі користуються понад 4,1 млн українських біженців.

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість українців, стали:

Німеччина (1 153 865 осіб)

Польща (971 080)

Чехія (357 540)

Нагадаємо, Міграційна служба України попросила уряди інших держав не інтегрувати українських біженців, бо вони можуть не повернутися на Батьківщину.

Раніше Фокус писав, що в Чехії змінюють деякі правила для українських біженців. Серед іншого, в Празі збираються скасувати безкоштовний проїзд.