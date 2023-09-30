Катастрофа Іл-76 із "вагнерівцями" в Малі: з'явився супутниковий знімок (фото)

За кілька метрів від хвостової частини літака можна помітити обгорілий автомобіль. За словами журналістів, це бронемашина VP11 китайського виробництва.

У Мережі з'явилися супутникові знімки компанії Maxar із місця аварії транспортного літака Іл-76 у Малі. Відповідний кадр опублікувала французька газета Le Monde 30 вересня.

Як зазначають автори статті, на борту Іл-76 була військова техніка. На оприлюдненому супутниковому знімку, за кілька метрів від хвостової частини літака, можна побачити обгорілий автомобіль.

"Це бронемашина VP11 китайської розробки, яку поставляють збройним силам Малі", — йдеться в публікації.

За словами журналістів, на запитання про те, чи були на борту літака найманці російської ПВК "Вагнер", французьке військове джерело сказало, що це "дуже ймовірно".

Падіння Іл-76 у Малі: що відомо

Нагадаємо, 23 вересня з'явилася інформація про те, що в аеропорту міста Гао в Малі зазнав аварії транспортний літак Іл-76, який імовірно належав білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways. За даними деяких ЗМІ, це вантажне судно могло використовуватися найманцями ПВК "Вагнер" на внутрішніх рейсах.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 24 вересня заявив, що в авіакатастрофі загинули 140 осіб, серед яких були не тільки малійські "військові", а й найманці ПВК "Вагнер".