"Росія намагається знищити Україну": Боррель відвідав зруйнований собор в Одесі (відео)

Глава європейської дипломатії відвідав Спасо-Преображенський собор, зруйнований унаслідок обстрілу ЗС РФ. Боррель заявив, що місце, де він перебуває, наочно демонструє, як Росія намагається знищити Україну.

Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель записав відео з постраждалого в липні внаслідок ракетної атаки ЗС РФ Спасо-Преображенського собору в Одесі.

"Одеса — красиве історичне місто. Вона має бути на перших шпальтах газет через свою яскраву культуру, історію і дух. Але частіше вона з'являється на перших шпальтах газет через варварські атаки Росії під час агресії. Я — свідок обставин цієї війни. І як Україна платить високу ціну за це. І це [зруйнований Спасо-Преображенський собор] гарний приклад, як Росія намагається знищити Україну", — сказав глава європейської дипломатії.

Боррель зазначив, що рік тому Росія незаконно оголосила окуповані після 24 лютого 2022 року території України своїми. Він додав, що анексія півострова Крим також є незаконною, і ЄС підтримує територіальну цілісність України. Глава європейської дипломатії повідомив про підтримку Києва з боку країн Євросоюзу, зокрема у військовому й дипломатичному аспектах.

"Україна має повне право захищатися від російської агресії та відновити повний контроль над своєю територією", — додав Боррель.

Як відомо, глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель прибув в Одесу 30 вересня. Про його візит не повідомляли заздалегідь.

Нагадаємо, 23 липня ЗС РФ обстріляли Одесу. В напрямку обласного центру було випущено 19 ракет різних видів. Серед них — п'ять надзвукових "Оніксів", три крилаті ракети повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети "Калібр", п'ять "Іскандер-К", дві "Іскандер-М". Унаслідок атаки було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Також збитків завдали Будинку вчених і бульвару Жванецького. Постраждали щонайменше 22 людини. Одна людина загинула.

Після того, що сталося, у посольстві Італії в Україні заявили, що країна готова допомогти реконструювати Одесу. Зокрема, Спасо-Преображенський собор, оскільки вона має унікальний у світі досвід у реставраційній галузі.

Фокус писав, що глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив про розширення ЄС. До складу союзу можуть увійти десять нових держав, але про які саме країни йдеться, Боррель не повідомив.