Легендарне "дерево Робін Гуда" могли знищити заради контенту в TikTok, — поліція (відео)

16-річний підліток і 60-річний чоловік — перші, кого затримала поліція за підозрою у вандалізмі.

Британська поліція заарештувала двох людей, яких підозрюють у тому, що саме вони спиляли найвідоміше дерево Англії, 300-річний платан Геп (Sycamore Gap) біля Стіни Адріана в Нортумберленді, на північному сході країни, повідомляє Mirror. Слідство не виключає, що це було зроблено заради контенту для TikTok.

За інформацією правоохоронців, дерево спиляли бензопилою вночі в середу, 27 вересня. Уже наступного дня заарештували 16-річного хлопця, якого через день звільнили з-під варти, а замість нього ввечері 29 вересня затримали 60-річного чоловіка. Зараз він співпрацює з правоохоронцями.

"Безглузде руйнування того, що, безсумнівно, є всесвітньо відомою визначною пам'яткою — і місцевим скарбом — абсолютно справедливо призвело до виливу шоку, жаху і гніву по всьому Північному Сходу і за його межами. Я сподіваюся, що цей другий арешт продемонструє, наскільки серйозно ми ставимося до цієї ситуації, і нашу постійну прихильність пошуку винних і притягнення їх до відповідальності. Хоча був проведений ще один арешт, це розслідування все ще перебуває на ранній стадії, і ми продовжуватимемо заохочувати всіх представників громадськості до інформації, яка може допомогти зв'язатися з ними", — заявила головний інспектор поліції Нортумбрії Ребекка Фенні-Мензіс.

Вона попросила всіх, хто володіє хоч якоюсь інформацією, повідомити про це правоохоронцям.

На місці події працювали не лише поліцейські. Судово-медичні експерти проводили вимірювання та брали зразки пня дерева, а також фотографували місцевість.

Чим знаменитий платан Геп

На думку експертів, платану близько 300 років. Він виріс у природному заглибленні в ландшафті недалеко від Гексхема і був показаний у фільмі 1991 року "Робін Гуд: Принц злодіїв" 1991 року з Кевіном Костнером у головній ролі.

Платан Геп з'являється в легендарному фільмі

Це дерево фотографували туристи з усього світу, оскільки на його тлі неймовірно красивими були заходи сонця і світанки, а також зоряне небо. Місцеві жителі та туристи робили тут пропозиції руки та серця і навіть розвіювали прах померлих родичів.

"Я знову сумую. Я розвіяла тут прах мого брата. Це було наше місце. Це було місце, де я знайшла спокій і розраду, свою опору й орієнтацію. Це місце означає для мене все. Зараз це більш ніж засмучує", — сказала журналістам Гізер Сазерленд.

Місцеві жителі та туристи сумують Фото: Getty

Що далі?

Тепер керівники Національного парку Нортумберленд і Національного фонду обговорять, якими мають бути наступні кроки. Не виключено, що все, що залишилося від Гепа, стане меморіалом або гігантським тотемним стовпом, щоб зберегти його як туристичний об'єкт і віддати данину поваги загиблому дереву. Національний фонд заявив, що "дуже вдячний" за підтримку з боку жителів Північного Сходу і тих, хто живе за межами країни. Наприклад, тих, хто зробив пожертвування на збір коштів, сума якого перевищила 3000 фунтів стерлінгів. Він додав, що "це дерево було особливим для багатьох, багатьох людей".

Менеджер Національного фонду Ендрю Поад сказав, що пень "здоровий", і експерти, можливо, зможуть підрізати дерево, де з основи стовбура ростуть нові пагони. Однак Марк Фезер, керуючий маєтком Woodland Trust, вважає, що знадобиться кілька років, щоб паростки змогли перетворитися навіть на невелике дерево, і приблизно 150-200 років, перш ніж воно наблизиться до того, що ми втратили".

Поки що прохід до дерева закритий, і туристів просять утриматися від наближення до нього.

Раніше Фокус писав, чому місцезнаходження найвищого дерева на Землі тримається в найсуворішій таємниці.