Семеру прокинувся: у мережі з'явилися кадри виверження вулкана в Індонезії (відео)

Фахівці зазначають, що поки що випадання "попелястого дощу" не відбулося, проте місцевим жителям рекомендують не наближатися до вулкана на відстань ближче 13 км.

В Індонезії в провінції Східна Ява активізувався вулкан Семеру, викинувши стовп попелу на висоту 1,5 км. Виверження сталося в неділю рано вранці і було спрямоване на південний схід у бік річки Бесук-Кобокан. Про це повідомляє канал CNN Indonesia.

"За повідомленнями зі спостережного пункту вулкана Семеру, виверження вулкана сталося на висоті 1500 м на південний схід. Статус вулкана Семеру, як і раніше, залишається на рівні 3 або тривоги", — йдеться в повідомленні.

Незважаючи на активізацію вулкана, так званого випадання "попелястого дощу" не відбулося. Також фахівці не фіксували виверження лави.

Тим часом місцева влада попередила, що існує небезпека утворення гарячих хмар, лави та лавових потоків уздовж річок, розташованих вище за течією від вулкана Семеру. Тому жителям порадили утриматися від усяких заходів у південно-східному секторі в районі Бесук-Кобокан на відстань 13 км від вершини вулкана.

Зазначимо, що вулкан Семеру востаннє був активний на початку грудня минулого року. Тоді індонезійське агентство з протидії стихійним лихам (BNPB) повідомило про підвищений рівень небезпеки, після чого влада почала евакуацію населення поблизу гори.

Раніше повідомлялося, що на початку березня в Індонезії сталося виверження вулкана Мерапі. Місцева влада повідомила, що в повітря було викинуто хмари диму на висоту в 7 км, а потік лави розтягнувся на півтора кілометра.

У грудні 2018 в Індонезії прокинувся найбільший вулкан Сопутан на острові Сулавесі. Стовп диму піднявся на висоту до 5 км, але, на щастя, постраждалих не було.