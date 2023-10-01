Штраф або арешт: у Москві хочуть покарати чоловіка, який розмовляв українською мовою, — ЗМІ

Медіа пишуть, що охоронець розмовляв мобільним телефоном, перебуваючи на посту, чим і привернув до себе небажану увагу.

У Москві співробітника охорони на транспорті оштрафували за розмову українською мовою. Про це повідомило росмедіа Baza в неділю, 1 жовтня.

За даними засобу масової інформації, до поліції надійшла заява від командира роти протидії безпілотним літальним апаратам. Чоловік почув, як співробітник, що стоїть на бойовому посту, розмовляє телефоном "іноземною мовою". Вслухавшись, командир упізнав українську мову і поспішив поскаржитися в поліцію.

У підсумку після перевірки на 24-річного Владислава з підмосковного Дєдовська оформили адміністративний протокол "за дрібне хуліганство", молодій людині загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб.

Зазначимо, що інцидент з українською мовою в Москві тільки за цей рік — далеко не перший. Наприкінці травня пасажирку літака "Москва-Владикавказ" 34-річну Еллу І. затримали за читання книги українською мовою. Жінка скористалася рейсом авіакомпанії "Победа".

Медіа повідомляє про те, що в інших пасажирів літака поведінка дівчини викликала підозру. Росіяни скаржилися на те, що Елла часто просить воду у бортпровідників, користується вбиральнею, а ще читає книжку українською мовою. Про дівчину пасажири рейсу доповіли начальнику аеропорту, а той викликав поліцію. Еллу затримали, щойно вона зійшла з трапа літака. Її доставили у відділ для розглядів. Там у дівчини нібито виявили українські значки та наліпки на куртці, рюкзаку та телефоні. Їй загрожує або штраф, або арешт, якщо досудове розслідування і прокурор у суді визнають її винною в "дискредитації ЗС РФ". Також дівчину можуть позбавити волі на строк до семи років.

Нагадаємо, 29 вересня в Криму чоловік забив до смерті літніх українців. Чоловік прийшов до будинку подружжя — 66-річного Володимира і 58-річної Вікторії — на Гірській вулиці рано-вранці і забив людей битою. Тіла підозрюваний сховав на цокольному поверсі. Поліції повідомив, що вбив людей через те, що вони критикували Росію.

А на початку травня 2023 року в Москві розрекламували гімназію з українським букварем. Навчальний заклад розклеїв по всьому району постери з рекламою своїх послуг, на якому була зображена дівчинка з книжкою українською мовою. Коли на навчальний заклад почали скаржитися, у гімназії всю "провину" звалили на дизайнера, який виготовляв рекламні плакати.