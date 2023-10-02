"Російські обмеження": у Грузії готують закон про "заборону наметів"

У законопроєкті йдеться про те, що планують посилити законодавство щодо зведення тимчасових конструкцій під час зібрань і демонстрацій та запровадити нові заборони.

У понеділок, 2 жовтня, у Грузії планують представити законопроєкт про "заборону наметів", який в опозиції вже назвали черговим "російським законом". Про це повідомив проєкт SOVA.

Партія, яка перебуває при владі в Грузії, має намір посилити закони, що стосуються зведення тимчасових споруд під час масових заходів і публічних демонстрацій, а також внести нові обмеження в цій сфері.

Пропоновані зміни буде внесено до закону "Про збори і маніфестації", і вони передбачають заборону на зведення тимчасових споруд для учасників зборів і маніфестацій у разі, якщо їхнє розміщення.

створює загрозу учасникам зборів чи демонстрації або іншим особам;

заважає поліції забезпечувати громадський порядок і безпеку;

створює перешкоди нормальному функціонуванню підприємств, установ чи організацій;

не пов'язане з проведенням зборів чи маніфестації.

А якщо порушник є ще й організатором, то конфіскацію предмета правопорушення та штраф у розмірі 5000 ларі (майже 70 тисяч гривень) або адміністративне позбавлення волі на строк до 15 діб.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що запропоновані поправки до закону "Про збори і маніфестації" ґрунтуються на заяві Служби державної безпеки від 18 вересня, згідно з якою певна група осіб, які діють як на території Грузії, так і за її межами, висловила намір провести дестабілізаційні заходи у Грузії в період із жовтня по грудень 2023 року.

У вищезгаданій заяві наголошується, що зазначені особи висловили намір здійснити низку дій, включно з розгромом наметового табору, встановленням барикад поблизу центральних проспектів і ключових об'єктів Грузії, а також захопленням і блокуванням будівель державних установ. Відповідно до інформації, наданої службою, також планується встановити вибуховий пристрій на території наметового табору.

Законопроєкт ініційований депутатами, які представляють партію "Грузинська мрія". Вони наполягають на швидкому розгляді та ухваленні цього законопроєкту, посилаючись на "нагальну необхідність ефективної та оперативної реакції" на загрози, представлені в заяві Служби безпеки.

"Ця ініціатива є аналогічною до нормативних актів, що діють в автократичних і диктаторських режимах, і спрямована, з одного боку, на обмеження права на збори та маніфестації, гарантованого Конституцією, а з іншого — на залякування громадян, які, можливо, захочуть вдатися до форм протесту, які потребують різноманітних конструкцій чи методів використання (наприклад, сцена, генератор, намет і т. ін.)", — ідеться в заяві опозиційних сил "Дроа!" і "Ґорчі — більше свободи".

10 травня стало відомо, що Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії. За словами спікера грузинського парламенту Шалви Папуашвілі, влада не хоче погіршувати відносини з росіянами, щоб не спровокувати військовий конфлікт.

15 травня між Грузією і Росією відновили повітряне сполучення. Авіакомпанія "Азимут" отримала дозвіл на здійснення рейсів із Москви до Тбілісі і назад.

20 травня у Тбілісі почалися протести проти прямого авіасполучення з Росією. Сотні людей перекрили центральну вулицю Руставелі й оточили будівлю парламенту.