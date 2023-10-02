В Азербайджані представили план реінтеграції Карабаху: що він включає

Реінтеграція передбачає збереження етнічної ідентичності вірмен і пільги для розвитку економіки.

Азербайджан представив "план реінтеграції" вірмен Карабаху. Уповноважений президента у зв'язках із вірменським населенням регіону Рамін Мамедов зустрівся з представниками вірмен у містах Євлах і Ходжали та обговорив плани уряду. Про це повідомила пресслужба адміністрації президента Азербайджану в соціальній мережі X.

"Азербайджанська Республіка розпочала практичну діяльність, пов'язану з реінтеграцією вірменських жителів, які мешкають у Карабаському регіоні", — ідеться в заяві пресслужби.

У повідомленні наголошується, що реінтеграція буде проводитися на основі Конституції, законів і міжнародних зобов'язань у рамках територіальної цілісності та суверенітету Республіки Азербайджан. План реінтеграції гарантує рівність прав і свобод кожного, включно з безпекою кожного, незалежно від етнічної, релігійної та мовної приналежності.

Юридична та адміністративна сфера

Управління на територіях проживання жителів Вірменії здійснюється через спеціальні представництва президента Азербайджану, до роботи в яких можуть бути залучені місцеві жителі.

Також буде проведено вибори для створення муніципалітетів.

Жителі Карабаху отримають азербайджанське громадянство на підставі відповідних процедур, передбачених Конституцією і законодавством республіки.

Сфера безпеки

Охорону громадського порядку та безпеку жителів району забезпечуватиме МВС Азербайджану. До роботи в органах внутрішніх справ можуть залучати місцевих жителів.

Зазначається, що процес роззброєння і демобілізації в регіоні завершено, у жителів вилучено всю зброю.

Економічна сфера

Влада Азербайджану зобов'язується забезпечити регіон усією необхідною фізичною та соціальною інфраструктурою: освітою;

охороною здоров'я;

електрикою;

газом;

водою;

дорогами;

зв'язком;

меліорацією тощо.

Уточнюється, що інфраструктуру буде доведено до рівня середніх показників по країні, а для виконання зобов'язання знадобиться "певний період часу".

У Карабаському і Східно-Зангезурському економічних районах запроваджується пакет пільг для особливого економічного режиму з метою прискорення економічного розвитку. До пакета увійдуть податкові та митні пільги.

Крім того, уряд обіцяє підтримку підприємницької діяльності, включно з пільговими кредитами, субсидуванням відсотків, кредитними гарантіями та іншими фінансовими інструментами.

Особлива увага приділяється фермерським господарствам: аграрії звільняються від усіх податків, крім земельного, і зможуть отримати субсидії.

Сфера культури, освіти та релігії

Гарантується право жителів на захист і розвиток своєї культури та етнокультурних особливостей. Влада гарантує свободу віросповідання та захист культурних і релігійних пам'яток.

У повідомленні пресслужби йдеться про те, що в регіоні можливе використання вірменської мови, але не уточнюють, у яких сферах і в якому статусі.

Нагадаємо, посол Вірменії в ЄС заявив, що напад Азербайджану "неминучий" і закликав Євросоюз ввести санкції.

Раніше Фокус писав про те, що Азербайджан звинуватив Радбез ООН в упередженості.