Затримали колишніх "президентів" невизнаного Нагірного Карабаху, – ЗМІ

Колишніх "президентів" невизнаного Нагірного Карабаху та ексспікера парламенту республіки Давида Ішханяна доставили в Баку.

Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна, Араіка Арутюняна, "президентів" невизнаного Нагірного Карабаху, затримали співробітники Служби держбезпеки Азербайджану. Про це повідомило агентство APA.

Разом із ними затримали також й колишнього спікера парламенту республіки Давида Ішханяна. Усіх їх доставили в Баку. Проти них в Азербайджані порушили кримінальні провадження. За якими статтями триває розслідування, агентство не уточнює.

Аркадій Гукасян очолював "Нагірно-Карабаську республіку" з 1997 по 2007 рік. Він був її другим "президентом".

Аркадій Гукасян Фото: artsakhpress

Бако Саакян — третій "президент" невизнаної держави. Він був на чолі невизнаного Арцаха з 2007 по 2020 рік.

Бако Саакян Фото: Wikipedia

Араік Арутюнян очолював "Нагірно-Карабахську республіку" з травня 2020 по 1 вересня 2023 року.

Араік Арутюнян Фото: Ехо Кавказу

Затримання посадовців "Нагірно-Карабахської республіки"

Колишнього "голову уряду" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" ("НКР") Рубена Варданяна 27 вересня затримали військові на азербайджанському КПП у Лачинському коридорі під час спроби виїхати з Карабаху до Вірменії. За інформацією прикордонної служби, Варданяна доправили в Баку і передали "компетентним органам для ухвалення відповідного рішення".

Нагадаємо, 20 вересня, стало відомо, що військові з Карабаху капітулювали і зобов'язалися передати Азербайджану зброю. Згодом у столиці Вірменії Єревані почалися протести опозиції. Мітингувальники звинувачували прем'єр-міністра Нікола Пашиняна в бездіяльності та заявили, що усунуть його від влади шляхом імпічменту.