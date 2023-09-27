Екс-"прем'єра" Карабаху Варданяна затримано і доправлено в Баку, — прикордонна служба Азербайджану

За інформацією азербайджанських прикордонників, Рубен Варданян намагався виїхати до Вірменії. Його передано компетентним органам для ухвалення відповідного рішення. У 2022 році мільярдер оголосив, що відмовився від громадянства РФ і переїхав до Карабаху.

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Колишнього "главу уряду" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" ("НКР") Рубена Варданяна затримали військові на азербайджанському КПП у Лачинському коридорі під час спроби виїхати з Карабаху до Вірменії, повідомила 27 вересня Прикордонна служба Азербайджану.

За інформацією прикордонної служби, Варданяна доправили в Баку і передали "компетентним органам для ухвалення відповідного рішення".

Прикордонна служба Азербайджану підтвердила затримання Рубена Варданяна і показала фотографію з ним. Руки бізнесмена й екс-"глави уряду" Карабаху на знімку приховали.

"27 вересня внаслідок пильності військовослужбовців Державної прикордонної служби Рубен Карленович Варданян, який нелегально в'їхав у країну та працював на посаді так званого "державного міністра Нагірно-Карабаської Республіки", був затриманий. Рубен Карленович Варданян, 1968 року народження, був затриманий на пункті виїзду з державного кордону "Лачин" під час руху з Азербайджанської Республіки в напрямку Вірменії", — ідеться в повідомленні.

Що сталося в Карабасі

19 вересня влада Азербайджану заявила про початок антитерористичної операції на території вірменського анклаву Карабаху. Причиною для таких дій назвали стрілянину і підрив вантажівки, у яких звинуватили збройні сили анклаву. До обіду наступного дня вірмени склали зброю і пішли на переговори з Баку.

Після приєднання території Карабаху до Азербайджану зростає потік етнічних вірменських біженців. Прессекретарка прем'єра Назелі Багдасарян повідомила, що з Карабаху до Вірменії станом на 15 годину 27 вересня виїхали вже 50 243 людини.

Що відомо про Рубена Варданяна

Рубен Варданян — народився в Єревані 25 травня 1968 року, мільярдер, інвестор, підприємець, інвестиційний банкір. Був однією з ключових фігур російського фондового ринку 90-х років. Він був власником інвестиційної компанії "Тройка Диалог" і засновником бізнес-школи "Сколково". У 2021 році Forbes оцінював його статки в мільярд доларів.

У 2022 році Варданян оголосив, що відмовився від громадянства РФ і переїхав у Карабах. На початку листопада він обійняв посаду глави "уряду" невизнаної республіки, на якій залишався до кінця лютого 2023 року.

Нагадаємо, 21 вересня повідомлялося, що в Азербайджані завершилися переговори з вірменами Карабаху.

Раніше, 20 вересня, стало відомо, що військові з Карабаху капітулювали і зобов'язалися передати Баку наявну стрілецьку зброю і важку техніку. Тим часом у столиці Вірменії Єревані почалися протести опозиції. Мітингувальники звинувачували прем'єр-міністра Нікола Пашиняна в бездіяльності та заявили, що усунуть його від влади шляхом імпічменту.