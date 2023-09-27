Экс-"премьер" Карабаха Варданян задержан и доставлен в Баку, — погранслужба Азербайджана

По информации азербайджанских пограничников, Рубен Варданян пытался выехать в Армению. Он передан компетентным органам для принятия соответствующего решения. В 2022 году миллиардер объявил, что отказался от гражданства РФ и переехал в Карабах.

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Бывший "глава правительства" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" ("НКР") Рубен Варданян задержан военными на азербайджанском КПП в Лачинском коридоре при попытке выехать из Карабаха в Армению, сообщила 27 сентября Погранслужба Азербайджана.

По информации погранслужбы, Варданян был доставлен в Баку и передан "компетентным органам для принятия соответствующего решения".

Погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Рубена Варданяна и показала фотографию с ним. Руки бизнесмена и экс-"главы правительства" Карабаха на снимке скрыли.

"27 сентября в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы нелегально въехавший в страну и работавший в должности так называемого "государственного министра Нагорно-Карабахской Республики" Рубен Карленович Варданян, 1968 года рождения, был задержан на пункте выезда с государственной границы "Лачин" при движении из Азербайджанской Республики в направлении Армении", — говорится в сообщении.

Что произошло в Карабахе

19 сентября власти Азербайджана заявили о начале антитеррористической операции на территории армянского анклава Карабаха. Причиной для таких действий назвали стрельбу и подрыв грузовика, в которых обвинили вооруженные силы анклава. К обеду следующего дня армяне сложили оружие и пошли на переговоры с Баку.

После присоединения территории Карабаха к Азербайджану растет поток этнических армянских беженцев. Пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян сообщила, что из Карабаха в Армению по состоянию на 15 часов 27 сентября выехали уже 50 243 человека.

Что известно о Рубене Варданяне

Рубен Варданян — родился в Ереване 25 мая 1968 года, миллиардер, инвестор, предприниматель, инвестиционный банкир. Был одной из ключевых фигур российского фондового рынка 90-х годов. Он являлся владельцем инвестиционной компании "Тройка Диалог" и основателем бизнес-школы "Сколково". В 2021 году Forbes оценивал его состояние в миллиард долларов.

В 2022 году Варданян объявил, что отказался от гражданства РФ и переехал в Карабах. В начале ноября он занял пост главы "правительства" непризнанной республики, на котором оставался до конца февраля 2023 года.

Напомним, 21 сентября сообщалось, что в Азербайджане завершились переговоры с армянами Карабаха.

Ранее, 20 сентября, стало известно, что военные из Карабаха капитулировали и обязались передать Баку имеющееся стрелковое оружие и тяжелую технику. Между тем в столице Армении Ереване начались протесты оппозиции. Митингующие обвиняли премьер-министра Никола Пашиняна в бездействии и заявили, что отстранят его от власти путем импичмента.