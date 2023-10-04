Автобус упав із мосту: щонайменше 20 людей загинули внаслідок ДТП в Венеції (фото, відео)

За інформацією італійських журналістів, розбитий автобус працював на метані, тому зайнявся одразу після удару. Внаслідок аварії загинули щонайменше 20 осіб.

Аварія відбулася близько 20:00 на автомагістралі А4 на території Местре, передмісті Венеції, з естакади впав автобус із людьми. Смертельні травми отримала 21 особа. Про це повідомляє ANSA.

Автобус під час спуску пробив огорожу та пролетів близько 10 метрів. Згодом транспортний засіб впав на залізничні колії та спалахнув.

На перших фото, зроблених із мобільних телефонів очевидців, можна побачити, що допомога ще не прибула, але їм було чути сирени десятків транспортних засобів, які їдуть на місце аварії. Також видно людей, які поруч навколо автобуса. Вони не могли наблизитися до транспортного засобу через сильне полум’я.

"Багато смертей, занадто багато", – цитує видання пожежника, який працював у зоні рятувальних робіт автобуса.

За інформацією видання, розбитий автобус, який працював на метані, зайнявся одразу після удару. На місці працюють фахівці екстрених служб. Прибули машини швидкої допомоги. Місцеве управління охорони здоров’я Венеції активувало протокол "великих надзвичайних ситуацій", який передбачає надання всіх відділень невідкладної допомоги в лікарні та виклик персоналу на роботу.

Фото: Reuters

На подію відреагував мер Венеції Луїджі Бруньяро. Він назвав ДТП "апокаліптичною сценою".

"Жахлива трагедія, апокаліптична сцена, немає слів", – написав у Facebook очільник міста.

Фото: Reuters

Нагадаємо, 19 вересня в Австрії перекинувся автобус. Серед постраждалих були українці. Міжнародний автобус із 40 пасажирами і двома водіями на борту з незрозумілих причин перекинувся через огорожу. У результаті загинула 19-річна дівчина, десятки людей були поранені.