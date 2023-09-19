В Австрії перекинувся автобус: серед постраждалих є українці (фото, відео)

Міжнародний автобус із 40 пасажирами і двома водіями на борту з незрозумілих причин перекинувся через огорожу. У результаті загинула 19-річна дівчина, десятки людей були поранені.

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У вівторок, 19 вересня, на півдні Австрії розбився міжнародний автобус. У результаті загинула одна людина, а близько 20 пасажирів дістали поранення. Про це пише APA.

Повідомляється, що ДТП сталася в Каринтії, недалеко від Міхельдорфа. Двоповерховий автобус із 40 пасажирами та двома водіями на борту прямував до Трієста. З незрозумілих причин, транспортний засіб перекинувся через огорожу.

В Австрії перекинувся автобус Фото:

За даними поліції, серед пасажирів були громадяни Австрії, Словенії, Італії, Німеччини та України. Також відомо, що 19-річна мешканка Верхньої Австрії загинула. Легкопораненим і постраждалим надали допомогу представники Червоного Хреста.

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Після ДТП водій автобуса сам викликав службу екстреної допомоги. На момент прибуття рятувальників в автобусі все ще перебували люди, зокрема поранені. Водії пройшли тест на алкоголь, результати якого виявилися негативними.

Загалом до рятувальної операції було залучено 55 осіб із кількох місцевих пожежних підрозділів.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що у Великій Британії в ДТП загинули українка та ще двоє маленьких дітей. Перед цим в Україні в іншій аварії на смерть розбився їхній батько.

Ми також повідомляли, що 16 вересня поблизу селища Чутове в Полтавській області сталася аварія — військові врізалися в блокпост. Унаслідок аварії постраждали четверо військовослужбовців.