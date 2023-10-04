У Венеції автобус упав із мосту: серед загиблих є українці (фото, відео)

За даними журналістів, серед уже упізнаних жертв аварії автобуса є громадяни України, Німеччини та Італії. Посольство України в Римі підтвердило, що серед пасажирів автобуса були українці.

Падіння автобуса з мосту на проїжджу частину у Венеції 3 жовтня призвело до загибелі 21 людини. Серед жертв є п'ятеро українців. Про це пише La Repubblica.

Повідомляється, що автобус транспортної компанії La Linea, який впав біля залізничних колій між Местре і Маргерою, був орендований туристами в кемпінгу. За офіційними даними, внаслідок аварії 21 людина загинула і 15 дістали поранення.

Серед уже упізнаних жертв аварії автобуса є п'ятеро громадян України, один громадянин Німеччини, а також водій — громадянин Італії.

За даними журналістів, чотирирічна дівчинка і 50-річна жінка перебувають у важкому стані з серйозними опіками. Вони обидві мають українське громадянство.

Посольство України в Римі підтвердило в коментарі Sky News, що серед пасажирів автобуса, який упав із мосту у Венеції, були українські громадяни.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро повідомив, що на місці трагедії було знайдено українські паспорти. Міський голова також висловив свої співчуття в соцмережі X.

"Сьогодні ввечері в нашому місті сталася жахлива трагедія. Я негайно віддав наказ оголосити в місті жалобу в пам'ять про численні жертви, які перебували в автобусі, що розбився. Апокаліптична сцена, немає слів", — написав Бругнаро.

Про трагедію також написала голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні.

"Висловлюю свої особисті та урядові найглибші співчуття у зв'язку з серйозною аварією, що сталася в Местрі. Наші думки звернені до жертв, їхніх родин і друзів", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, 17 вересня в Польщі 36-річний батько випадково збив свою 15-місячну доньку, намагаючись перепаркувати свій легковий автомобіль Mercedes. Дитина зазнала серйозних травм і була терміново госпіталізована до Познані з використанням медичного вертольота.

Раніше, 28 серпня, у румунському місті Неводарі, розташованому в регіоні Констанца, автобус із громадянами України потрапив у масштабну ДТП. У сало їхали 45 українських громадян. Водій збився з пантелику через GPS, поїхав не в той бік і врізався в обмежувач висоти під час проїзду під мостом.