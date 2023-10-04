Побиття сином Кадирова затриманого в СІЗО: після розголосу поліція "заворушилась" (документ)

Хід і результати перевірки перебувають на контролі прокуратури республіки Чечня і за їхніми результами буде ухвалене "законне" рішення.

В Росії правоохоронці проведуть перевірку за фактом побиття затриманого в СІЗО в Грозному сином Рамзана Кадирова Адамом Кадировим. Про це повідомляє російське видання Baza.

Таку відповідь журналісти отримали від прокуратури та Слідчого комітету РФ на свій запит.

"Згідно із вказаною інформацією органом попереднього розслідування проводиться процесуальна перевірка. Хід і результати перевірки перебувають на контролі прокуратури республіки і за ними буде ухвалене законне рішення", — йдеться у відповіді.

Згідно з документами, перевірку ведуть співробітники відділу поліції номер 1 Ахматівського району міста Грозного.

Тепер поліцейські мають вирішити, чи були в діях Адама Кадирова порушення законодавства.

Побиття сином Кадирова підозрюваного в СІЗО в Грозному

Син глави Чечні Рамзана Кадирова побив в СІЗО Грозного жителя Волгограда Микиту Журавля, який спалив Коран на тлі мечеті.

Сам Рамзан Кадиров підтримав незаконні дії свого сина — "Побив і правильно зробив". В коментарях під його дописом в телеграм-каналі підписники розкритикували Кадирова і зажадали аби Кадиров-молодший відповів за незаконні дії. Після цього адміни телеграм-каналу почали видаляти коментарі та блокувати підписників.

Пізніше стало відомо, що в РФ 14-річного хлопця насильно відвезли до психлікарні через вимогу притягнути до відповідальності сина Кадирова Адама.