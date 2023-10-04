"Національність не має значення": Шведська академія наук про Нобелівську премію для росіянина

Росіянин Олексій Єкімов, який став лауреатом Нобелівської премії з хімії, має американський паспорт і з 1999 року працює та живе у США.

Лауреатом Нобелівської премії у галузі хімії став росіянин Олексій Єкімов. За словами журі, при виборі вченого не враховували громадянства, адже це "відповідає заповіту Альфреда Нобеля". Про це під час пресконференції заявив генеральний секретар Шведської академії наук Ханс Еллегрен.

У нього уточнили, чим керувалася академія наук, коли присуджувала Нобелівську премію російському вченому з огляду на те, що РФ продовжує свою загарбницьку війну проти України.

За словами Еллегрена при відборі лауреатів Нобелівської премії, журі "просто дотримуються процедури визначення найбільш важливих відкриттів".

"Після цього ми визначаємо найважливіших учасників, які зробили внесок у ці відкриття", – заявив генсек Шведської академії наук.

Під час вибору лауреата, як зазначив Еллегрен, журі не звертають уваги на національність чи будь-які інші фактори.

"Це означає, що національність тут не має значення", – наголосив генсек.

Окрім того, він додав, що це нібито відповідає заповіту Альфреда Нобеля, який сказав, що премію має отримати найдостойніша людина, незалежно від її національності.

Варто зауважити, що Єкімов має американський паспорт і з 1999 року працює та живе у США.

Нобелівський комітет вручив премію з хімії

Сьогодні, 4 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреатів Нобелівської премії у галузі хімії. Одним з них став російський вчений Олексій Єкімов.

Нобелівську премію йому та ще двом вченим вручили за відкриття та дослідження напівпровідникових квантових точок — наночастинок, настільки крихітних, що мають унікальні властивості.

Нобелівський комітет вручив премію з хімії Фото: З відкритих джерел

Відтепер квантові точки освітлюють комп’ютерні монітори та екрани телевізорів на основі технології QLED.

Крім того, вони додають нюанси світлу деяких світлодіодних ламп, а біохіміки та лікарі можуть застосовувати їх для картографування біологічних тканин, простіше кажучи, їх чітке світло може висвітлити тканину пухлини для хірурга.

Нагадаємо, цьогоріч Нобелівський комітет вже назвав лауреатів у кількох галузях. Так, Нобелівську премію з фізики отримали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауз та Анн Л'Юйє — за "експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії".

Також лауреатами Нобелівки у галузі фізіології та медицини стали біохімік Каталін Каріко та імунолог Дрю Вайсман, чиї дослідження сприяли розробці ефективних мРНК-вакцин проти COVID-19.