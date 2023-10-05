Пашинян підписав декларацію, де фактично визнав Нагірний Карабах територією Азербайджану (карта)

Європейські лідери заявили, що залишаються відданими всім зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах. Про це повідомили на сайті Європейської Ради.

Зазначається, що президент Європейської Ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися в Гранаді з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Вони підкреслили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів Вірменії. А також висловили підтримку зміцненню відносин між ЄС та Вірменією.

Відомо, що глави держав погодилися з необхідністю надання додаткової гуманітарної допомоги Вірменії, "оскільки вона стикається з наслідками нещодавнього масового переміщення карабахських вірмен".

Окрім того представники Європейського Союзу та глави Німеччини і Франції підкреслили, що біженці повинні мати можливість повернутися до своїх домівок і місць проживання без будь-яких умов, під міжнародним контролем і з належною повагою до їх історії, культури та прав людини.

"Вони залишаються відданими всім зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету, непорушності кордонів і територіальної цілісності Вірменії (29 800 км2) та Азербайджану (86 600 км2), як зазначено в заявах президента Мішеля від 14 травня та 15 липня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Також в Європейській Раді закликали до суворого дотримання принципу незастосування сили та погроз.

Європейські лідери закликали Вірменію та Азербайджан звільнити всіх затриманих, а також співпрацювати у вирішенні долі зниклих безвісти та сприяти роботі з розмінування.

Нагірний Карабах: карта

Військова операція Азербайджану в Карабасі: що відомо

19 вересня уряд Азербайджану оголосив про початок антитерористичної операції на території вірменського анклаву в Нагірному Карабасі. Це рішення ухвалили у відповідь на кілька інцидентів, включно зі стріляниною і вибухом вантажівки.

Збройні сили Азербайджану почали активні воєнні дії, застосовуючи важке озброєння, проти території анклаву. Ця дія викликала стурбованість світової спільноти, і лідери Франції та Німеччини запропонували скликати позачергове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (Радбез ООН) для обговорення ситуації.

20 вересня Міноборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про припинення "антитерористичних заходів" у Карабасі.

У неділю, 24 вересня, Міністерство оборони Азербайджану заявило, що конфіскувало значну кількість військового обладнання, включаючи велику кількість ракет, артилерійських снарядів, мін і боєприпасів.

"Уряд" Карабаху, що капітулював, повідомив про 120 тисяч мирних жителів, які не хочуть бути громадянами Азербайджану і бояться етнічних чисток після того, як азербайджанська армія повернула контроль над територією своєї країни.

Нагадаємо, Азербайджан визнав свою відповідальність за загибель російських військових-миротворців у Карабасі. У пресслужбі Кремля заявили, що президент Ільхам Алієв перепросив Москву і висловив глибокі співчуття.