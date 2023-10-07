"Був план": Пригожин готував держпереворот у Молдові на початку цього року, — Санду

За словами президента Молдови, росіяни не полишають спроб змінити владу в Кишиневі, зокрема спрямовуючи великі кошти на підкуп молдовських виборців.

Заснована Євгеном Пригожиним російська приватна компанія "Вагнер" була причетна до розроблення плану з повалення влади Молдови. Про це розповіла президентка Молдови Мая Санду в інтерв'ю Financial Times.

Санду повідомила, що Євген Пригожин планував переворот на початку цього року. За її словами, завдання полягало в тому, щоб спонукати "насильницькі" антиурядові протести.

"За наявною у нас інформацією, це був план, підготовлений командою (Пригожина — ред.)", — сказала Санду.

Президент також заявила, що росіяни використовують різні методи для переправлення грошей у Молдову з метою підкупу виборців напередодні виборів. Молдавські спецслужби виявили щонайменше 20 мільйонів євро, що надійшли в країну з РФ у політичних цілях.

"Вони намагалися повалити уряд, але їм це не вдалося. А тепер вони намагаються масштабно втрутитися в наші вибори, використовуючи великі гроші", — зазначила глава держави.

Лідерка Молдови закликала лідерів країн ЄС посилити пильність щодо потоків фінансів із РФ. За її словами, "незаконне фінансування" відбувається не напряму — у деяких операціях залучені європейські країни.

Нагадаємо, 26 вересня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Молдові та її президентці Маї Санду "доведеться заплатити" за слова, які вона висловлює на адресу Російської Федерації.

Раніше, 20 вересня, Мая Санду сказала, що конфлікт у Придністров'ї буде розв'язано, однак станеться це, найімовірніше, вже після війни в Україні. За її словами, перемога України допоможе створити геополітичні можливості для врегулювання конфлікту.