Замість в'язниці - нагорода: син Кадирова, який побив в СІЗО підозрюваного, став героєм Чечні

"Герой Чечні" — найвища нагорода в республіці. Раніше її отримав Кадиров-старший, який підписав указ про нагородження самого себе.

15-річному синові Рамзана Кадирова Адаму дали звання героя Чечні. Про це повідомив депутат Держдуми РФ, його дядько, Адам Делімханов.

Він назвав Кадирова-молодшого "яскравим прикладом виключно грамотної, всебічно освіченої і цілеспрямованої молодої людини".

"З наймолодших років він виявляв лідерські та організаторські якості, завжди прагнув свого розвитку і ніколи не марнував час", — наспівав оду Кадирову Делімханов.

Крім цього він перерахував досягнення сина Кадирова — вивчив напам'ять Коран і має перемоги у турнірах зі змішаних єдиноборств та стрільби.

Про Кадирова-молодшого в суспільстві заговорили нещодавно, після того, як він прийшов до СІЗО і там побив підозрюваного у публічному спаленні Корану уродженця України Микиту Журавля.

Про це інцидент стало відомо від уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Омбудсменка зазначила, що для з'ясування подробиць інциденту вона звернулася до уповноваженого з прав людини в Чечні.

Сам Рамзан Кадиров похвалив свого сина за побиття Микити Журавеля, прокоментувавши "правильно зробив". Адам Кадиров вважає себе абсолютно безкарним і на тлі скандалу про побиття в своєму Інстаграм він зробив зухвалу публікацію.

"Герой Чечні" — найвища нагорода в Чечні. Укази про її присудження підписує глава республіки. Першим носієм титулу "герой Чечні" став сам Рамзан Кадиров, який підписав указ про нагородження себе.