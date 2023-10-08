Три години прикидалася мертвою: ізраїльтянка розповіла про атаку ХАМАС на музичний фестиваль

Гілі Йоскович довелося зачаїтися під деревом, поки бойовики розстрілювали людей, які бігли.

Ізраїльтянка Гілі Йоскович була на музичному фестивалі в ізраїльській пустелі біля кібуца Реїм, коли на відвідувачів напали бойовики ХАМАСу і почали розстрілювати людей, які тікали. Жінці вдалося врятуватися і дістатися до села. Вона вийшла на зв'язок із рідними і розповіла журналістам, що їй довелося пережити, пише Daily Mail.

Музичний фестиваль транс-музики в пустелі недалеко від кібуца Реїм, поруч із Сектором Газа, проходив на честь закінчення релігійного свята Суккот.

Напад ХАМАС

Гілі розповіла, що бойовики з'явилися раптово і просто почали стріляти по людях, які бігли.

Сама Гілі сховалася під деревом посеред поля, і залишалася там, поки не почула голоси людей, які розмовляють івритом. За її словами, вона сиділа без руху близько трьох годин, поки на місце проведення фестивалю не прибули ізраїльські солдати.

"Я бачила, як люди вмирали всюди. Я сиділа дуже тихо. Я не плакала, я навіть не ворушилася", — розповіла вона журналістам.

"Я дихала, кажучи: "Добре, я помру. Усе гаразд, просто дихай, просто заплющ очі", — згадує жінка.

У соцмережах з'явилося кілька відео з фестивалю. На них видно, як відвідувачі веселяться, а потім хтось наближає відео і стає зрозуміло, що пустелею біжать люди з автоматами. Також вони висаджувалися на парапланах.

Бійцям ХАМАСу вдалося проникнути в Ізраїль практично непоміченими, перелетівши на параплані через кордон, який зазвичай ретельно охороняють.

За кілька миттєвостей танці припиняються, і починається хаос: відвідувачі фестивалю змушені тікати, рятуючи свої життя, оскільки озброєні бойовики стріляють по людях, які тікають, і беруть їх у полон.

ХАМАС бере в полон ізраїльтян

Гілі каже, що місце проведення фестивалю було оточене, оскільки терористи приземлилися на поле на парапланах, напали одразу з кількох точок і одразу відкрили вогонь.

"Вони ходили від дерева до дерева і стріляли. Стрілянина лунала всюди", — зазначає жінка. Вона каже, що вийшла до ізраїльських солдатів із піднятими руками. Але їй пощастило, що її знайшли через три години. Іншим, за її словами, знадобилося ще кілька годин. Гілі зазначає, що бачила безліч убитих, здебільшого це були молоді люди, оскільки цей фестиваль у пустелі Негев зазвичай відвідує молодь.

Естер Борохова, яка втекла з тієї самої рейв-вечірки, розповіла, що вижила, прикинувшись мертвою в машині після того, як водія, який намагався допомогти їй втекти, застрелили впритул.

Сьогодні було впізнано одну з жертв бойовиків. У соцмережах було опубліковано відео, на якому видно, як ХАМАС знущається з дівчини, що лежить непритомна в кузові пікапа. Її впізнали за татуюваннями на ногах. Це 30-річна Шані Лук із Німеччини. Її мати повідомляє, що не знає, що сталося з її дочкою.

Також було впізнано студентку Ноа Аргамані, яку взяли в полон.