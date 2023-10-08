"Реальна небезпека": Німеччина і Франція посилюють охорону єврейських об'єктів

За словами уповноваженого уряду ФРН з проблеми антисемітизму Фелікса Кляйна, після нападу терористичної організації ХАМАС на Ізраїль збільшилися безпекові ризики і для німецьких євреїв.

Після нападу на Ізраїль палестинських бойовиків ХАМАС комісар федерального уряду з антисемітизму Фелікс Кляйн попередив про можливі напади на єврейські установи в Німеччині. За його словами, пов'язаний з Ізраїлем антисемітизм у Німеччині — це "не сіра теорія, а реальна небезпека". Про це в неділю, 8 жовтня, повідомляє видання Spiegel.

"З досвіду недавнього минулого ми знаємо: коли антисемітська терористична організація ХАМАС здійснює напад на Ізраїль, зростає небезпека і для єврейок, і для євреїв у Німеччині", — підкреслив Кляйн.

Кляйн схвалив заходи щодо посилення безпеки та охорони єврейських установ у Німеччині, ухвалені МВС Німеччини через кілька годин після початку бойових дій в Ізраїлі.

У німецькій пресі з'явилися повідомлення, що ввечері 7 жовтня, на тлі повідомлень про напад на Ізраїль, у Берліні деякі мешканці вийшли на вулиці й почали роздавати солодощі перехожим, святкуючи "успіх" палестинських бойовиків згідно з арабськими традиціями. Поліція Берліна припинила ці дії, які супроводжувалися "повторюваними антиізраїльськими вигуками і гаслами, що прославляють насильство".

Водночас у кількох містах Німеччини відбулися набагато численніші мітинги на підтримку Ізраїлю.

Голова Центральної ради євреїв у Німеччині Йозеф Шустер наголосив на важливості заходів з охорони єврейських об'єктів.

"Терористичну війну ХАМАС і ліванської "Хізбалли" проти Ізраїлю навряд чи можна перевершити за жорстокістю. Загроза єврейським установам і тут, у Німеччині, показує, що діяльність терористів спрямована не лише на Ізраїль. Вони ставлять під питання життя євреїв по всьому світу", — заявив Шустер.

Посилення охорони синагог у Франції

Франція також посилила охорону синагог і єврейських шкіл після нападу ХАМАС на Ізраїль. Однак міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен у суботу наголосив, що Франція наразі не наражається на "будь-яку загрозу".

Безпека в синагогах була посилена з середини вересня з нагоди єврейських свят. А після початку бойових дій в Ізраїлі рівень захисту піднявся на новий рівень.

Поліцейське спостереження тепер забезпечується під час усіх служб, також задіяні сили операції Sentinel і особлива увага приділяється всьому, що зачіпає інтереси Ізраїлю, повідомило французьким журналістам джерело в поліції.

Нагадаємо, ізраїльтянка розповіла про атаку ХАМАС на музичний фестиваль. Дівчина три години прикидалася мертвою, поки бойовики розстрілювали людей, які тікали.

Раніше Фокус писав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.