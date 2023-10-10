Маккарті готовий повернутися на посаду спікера Конгресу США, – Bloobmerg

За словами видання, Кевін Маккарті "був обережний, щоб не оголосити про свою кандидатуру на посаду спікера", але закликав законодавців робити те, що "найкраще для країни".

Конгресмен Кевін Маккарті заявив, що готовий повернутися на посаду спікера Палати представників США невдовзі після того, як його відправили у відставку. Про це повідомляє Bloobmerg.

Він постарався не оголошувати про свою кандидатуру на посаду спікера, але закликав законодавців робити те, що "краще для країни".

Маккарті заявив, що готовий повернутися та підкреслив, що його підтримують 96% республіканців Палати представників і що це "неправильно", що 4% Республіканської партії працювали з демократами, щоб усунути його.

Звільнення Кевіна Маккарті: деталі

У вівторок, 3 жовтня, Палата представників США проголосувала за відсторонення республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу.

Відставку Маккарті підтримали 216 членів Палати представників, зокрема 8 республіканців. Проти проголосували 210 конгресменів.

Як зазначають журналісти CNN, вперше спікера Палати представників відсторонено від посади за допомогою ухвалення резолюції про його відсторонення.

Палату представників тимчасово очолить республіканець Патрік Макгенрі з Північної Кароліни, який є головним союзником Кевіна Маккарті. Тимчасовий спікер може розпускати роботу Палати представників, закривати палату і визнавати кандидатури спікерів.

Маккарті обіймав посаду спікера Палати представників протягом 269 днів. Коротший термін перебування на цій посаді мав тільки член палати представників Майкл Керр з Індіани, який обіймав посаду спікера 257 днів і помер у кабінеті від сухоти 1876 року.

Журналісти кажуть, що боротьба за посаду спікера демонструє "серйозну ескалацію напруженості на конференції Республіканської партії в Палаті представників, яка загрузла в міжусобицях".

Нагадаємо, 29 вересня Кевін Маккарті, бувши спікером Палати представників США, закликав американський Сенат вилучити гроші на допомогу Україні із законопроєкту про тимчасові витрати, щоб запобігти шатдауну.

За підсумком 30 вересня Палата представників Конгресу США 335 голосами проти 91 ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування уряду на 45 днів, яка не містить допомоги Україні.