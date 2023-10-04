Грошей залишилося на два місяці: відставка Маккарті ускладнює надання допомоги Україні, — CNN

За даними американських журналістів, посаду спікера Палати представників Конгресу США, ймовірно, обійме людина, яка більш скептично ставиться до військової підтримки України. Це може вплинути не тільки на постачання техніки, а й критично важливих боєприпасів.

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Відставка Кевіна Маккарті, спікера Палати представників Конгресу США, ще більше погіршує перспективи надання Вашингтоном військової та фінансової підтримки Україні. Це викликано тим, що без спікера Палата представників не здатна ухвалювати закони, і вибір нового спікера може зайняти тижні. Про це 4 жовтня повідомляє американський канал CNN.

Як зазначають журналісти, голосування за відставку Маккарті відбулося після укладення угоди про продовження фінансування уряду США на 45 днів, але в цій угоді не було передбачено надання нової допомоги Україні. У результаті запит адміністрації Байдена про виділення 24 мільярдів доларів на нову військову допомогу, представлений у Конгресі влітку, залишився без рішення. Крім того, у скарбниці утворилася небезпечна порожнеча.

Президент Джо Байден заявив у вихідні, що він очікує, що спікерка Маккарті "збереже своє зобов'язання забезпечити проходження і підтримку, необхідні для допомоги Україні в її захисті від агресії та жорстокості".

Однак Маккарті вже залишив свій пост і не збирається знову балотуватися на пост спікера. Поки неясно, хто може стати його наступником, але кілька потенційних кандидатів скептично ставляться до продовження підтримки України на нинішньому рівні, вказують журналісти.

Сам Маккарті попередив: "У наших членів є багато запитань, особливо щодо положень про звітність, про те, що ми хочемо бачити з грошима, які надсилаються".

Попередження Пентагону

На думку багатьох експертів, поточний ступінь зносу обладнання, запасів боєприпасів і потреб у технічному обслуговуванні в рамках конфлікту в Україні з Росією досяг рівня близько 2,5 мільярда доларів на місяць, можливо, навіть більше. Більша частина коштів для покриття цих витрат надходить із Вашингтона, пише CNN.

Минулого тижня головний фінансовий директор Пентагону Майкл Маккорд попередив лідерів Конгресу про те, що фінансування України вичерпується. У листі, опублікованому демократами Палати представників, Маккорд повідомив, що у Пентагону залишилося лише близько 5,4 мільярда доларів, доступних у рамках президентських повноважень зі скорочення озброєнь, що дає змогу швидко відправляти зброю з наявних запасів. Фактично, це кошти на два місяці вперед.

Маккорд також попередив, що з приблизно 26 мільярдів доларів, виділених Конгресом на заміну озброєнь і устаткування, відправлених в Україну, залишилося всього 1,6 мільярда доларів.

Один із каналів фінансування, ініціатива зі сприяння безпеці України (USAI), уже вичерпано. Маккорд попередив лідерів Конгресу, що "відсутність фінансування USAI наразі може призвести до затримки укладення контрактів, що може негативно позначитися на можливості міністерства закупити додаткові 155-міліметрові артилерійські знаряддя і критично важливі боєприпаси, необхідні для успіху збройних сил України".

Макс Бергманн, директор відділу Європи та Росії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, наголосив, що "ситуація з хаосом у Палаті представників ставить Україну в небезпечне безвихідне становище".

Він також додав: "Якщо Конгрес США не ухвалить законопроєкт про фінансування, Україна опиниться в глибокій біді. Безліч українців загине, і їхня здатність продовжувати боротьбу буде серйозно підірвана". Невизначеність у фінансуванні ставить військових планувальників України у скрутне становище, оскільки їм доводиться планувати дії в зимовий період і розподіл засобів ППО.

Бергманн та інші аналітики також звернули увагу на низькі запаси озброєнь у Європі та обмежену здатність їхнього поповнення. Представники НАТО також попередили, що запаси вже перебувають на критично низькому рівні.

"Європейські збройні сили вже вичерпали свої запаси через довгострокове недофінансування. Залишилося зовсім небагато. Європейцям, звісно, потрібно посилити свою промисловість, але це потребуватиме часу", — зазначив Бергманн.

Як зазначають американські журналісти, сумарне фінансування військових дій в Україні з боку США від початку конфлікту з Росією становило 113 мільярдів доларів у вигляді допомоги в галузі безпеки, економіки та гуманітарної допомоги.

Наразі український уряд поки що не дав офіційного коментаря щодо останніх новин із Вашингтона, але він продовжує стежити за розвитком подій. У відповідь на повідомлення про те, що допомога Україні не була включена в програму тимчасового фінансування, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив: "Питання в тому, чи було те, що сталося в Конгресі США на минулих вихідних, випадковістю, чи воно має систематичний характер".

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що Палата представників США проголосувала за усунення республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу.

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Раніше, 30 вересня, Палата представників Конгресу США 335 голосами проти 91 ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування уряду на 45 днів. Законопроєкт не передбачає виділення коштів на допомогу Україні.

Перед цим, 29 вересня, Кевін Маккарті закликав Сенат США виключити виділення коштів на допомогу Україні із законопроєкту про тимчасові витрати. На його думку, таким чином уряд може уникнути фінансового паралічу, тобто припинення роботи.