Готували блекаут і держпереворот: у ФРН затримали членів угруповання Reichsburger, — Reuters

За інформацією від прокуратури, у планах учасників руху було також викрадення міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха, після чого відбулася б спроба повалення уряду Олафа Шольца.

Поліція Німеччини провела обшуки і заарештувала учасників ультраправого угруповання Reichsburger. Їх звинувачують у змові з метою державного перевороту. Про це повідомляє Reuters 10 жовтня.

За даними прокуратури, обшуки проводилися одразу в шести регіонах Німеччини і проходили вони в рамках боротьби з Reichsburger. Учасники цього угруповання не вважають, що сучасна Німеччина є законною державою і хочуть усе змінити.

Деякі з них залишаються прихильниками монархічної Німецької імперії, інші — прихильниками нацистських ідей, треті вважають, що Німеччина перебуває під військовою окупацією.

Як ідеться в матеріалі, група людей із назвою Vereinte Patrioten мала в планах державний переворот і створення уряду за прикладом конституції Німецького рейху 1871 року. Крім того, вони збиралися викрасти чинного міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха перед спробою повалення уряду Олафа Шольца.

Прокуратурі Німеччини відомо також про плани угруповання влаштувати масштабні вибухи, які б на кілька тижнів позбавили населення електрики і тим самим відрізали б доступ до телебачення і преси.

Торік поліція вже затримала п'ятьох підозрюваних, яких звинувачують у державній зраді. 10 жовтня вдалося затримати ще кількох.

Йдеться про 61-річного жителя центральної німецької землі Гессен. Він надав свій гараж як місце зберігання зброї та погодився взяти участь у викраденні міністра, зазначили в органах.

"В окрузі Меттманн було заарештовано 49-річного молодого чоловіка, а в землі Рейнланд-Пфальц — ще двох громадян Німеччини, 52-річного та 32-річного. На півдні Німеччини також було заарештовано 41-річного громадянина", — йдеться в повідомленні.

Їхні імена не розголошуються.

Рух Reichsburger: що відомо

За даними Deutsche Welle, учасники руху Reichsburger мають власні переконання про те, який вигляд має мати сучасна Німеччина. Вони вважають, що країна за результатами Другої світової війни перестала існувати, а нинішній уряд окупований такими країнами, як Франція, США та Велика Британія.

Для учасників цього угруповання, як зазначається, досі існує лише Німецька імперія, яку заснували в далекому 1871 році і саме до цієї форми вони хочуть повернутися зараз.

Свою назву вони взяли не просто так, адже в перекладі Reichsburger означає "громадяни рейху". У матеріалі видання також ідеться, що вони не проти вдатися до насильства, аби відновити рейх.

У Німеччині ультраправе угруповання збиралося провести державний переворот і викрасти міністра Фото: Deutsche Welle У Німеччині ультраправе угруповання збиралося провести державний переворот і викрасти міністра Фото: Deutsche Welle

Розташовані такі громадяни по всій країні і їхня кількість може сягати 23 тисяч осіб. Вони живуть за власними законами і не визнають органи влади в Німеччині.

"Вони відмовляються платити податки і проголошують власні невеликі "національні території", які вони називають "Другою Німецькою імперією", "Вільною державою Пруссія" або "Князівством Німеччина", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 грудня 2022 року вже повідомлялося, що радикали хотіли вбити канцлера Німеччини Олафа Шольца. Головним підозрюваним вважають принца Генріха XIII з Тюрінгії, він міг зустрічатися з російськими дипломатами.