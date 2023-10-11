Газопровід у Балтійському морі могли зашкодити спеціально, - президент Фінляндії (карта)

Питання аварії на газопроводі у Балтійському морі, за словами очільника НАТО Єнса Столтенберга, розглядатиметься на зустрічі міністрів оборони альянсу, яке відбудеться на цьому тижні у Брюсселі.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив 10 жовтня, що пошкодження підводного газопроводу і телекомунікаційного кабелю у Балтійському морі, ймовірно, спричинено зовнішніми діями. Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Він підкреслив, що пошкодження підводної інфраструктури було сприйнято серйозно, хоча ці події не впливають на безпеку постачання країни. Натомість влада докладає всіх зусиль, аби провести детальне розслідування.

"Розслідування триватиме у співпраці Фінляндії та Естонії. Ми також у постійному контакті з нашими союзниками та партнерами. Сьогодні я обговорював це з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. НАТО готове допомогти в розслідуванні", — підкреслив Нііністьо.

Газопровід у Балтійському морі між Фінляндією та Естонією був відкритий у 2020 році Фото: З відкритих джерел

Про ймовірний вибух заявив 10 жовтня також Норвезький сейсмологічний інститут (NORSAR). Йдеться саме про те місце, де 8 жовтня у морі між Фінляндією та Естонією було виявлено витік газу з трубопроводу.

"Локальна магнітуда оцінена в 1,0, що набагато менше, ніж вибух на "Північному потоці", зафіксований у вересні 2022 року. Оцінки як розташування, так і магнітуди пов’язані з великою невизначеністю. Подальший аналіз даних триває", — йдеться в повідомленні.

У заяві фахівці NORSAR згадують низку вибухів у вересні 2022 року, які призвели до розриву трьох із чотирьох трубопроводів Nord Stream 1 і Nord Stream 2, основного каналу експорту російського природного газу до Західної Європи.

"Данія, Швеція та Німеччина розпочали розслідування інциденту, який було визнано диверсією, але справа залишається нерозкритою", — уточнили в інституті.

Військово-морські сили Естонії повідомили інформагентствам, що проводять розслідування разом із фінськими військовими. На додачу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ написав у X (Twitter), що альянс готовий підтримати союзників.

Оскільки обидві країни — Фінляндія та Естонія — є державами-членами Північноатлантичного блоку, Столтенберг зауважив, що це питання розглядатиметься на зустрічі міністрів оборони НАТО, яке відбудеться на цьому тижні у Брюсселі.

Що сталося

8 жовтня фінські та естонські оператори газових систем заявили, що помітили незвичне падіння тиску в трубопроводі Baltic connector, після чого перекрили подачу газу.

9 жовтня компанія Gasgrid Finland заявила, що єдиною можливою причиною падіння тиску в трубопроводі Baltic connector є отвір у трубі.

10 жовтня влада Фінляндії оголосила, що визначила місце аварії — 77-й кілометр підводного трубопроводу.

У розслідуванні інциденту беруть участь Служба розвідки безпеки Фінляндії (Supo) і Прикордонна охорона Фінляндії. Національне бюро розслідувань Фінляндії (NBI) повідомило, що зробить заяву пізніше.

Baltic connector — що відомо

Газопровід було введено в експлуатацію у 2020 році. Пролягає через Фінську затоку від фінського міста Інкоо до естонського порту Палдіскі. Він є двоспрямованим і транспортує природний газ між Фінляндією та Естонією залежно від попиту та пропозиції.

Baltic connector — єдиний канал імпорту газу до Фінляндії, окрім зрідженого природного газу, відколи російський імпорт було припинено у травні 2022 року після введення санкцій. Газопровід пов'язує новий фінський термінал LNG з Естонією. За минулий рік схожі плавучі термінали з'явилися по всій Європі.

Нагадаємо, Фокус писав, що НАТО запускають центр захисту підводної інфраструктури через можливі диверсії РФ.

Крім того, Фокус повідомляв, що перед вибухом на газопроводі у Полтавській області був помічений дрон.

Рані ми зазначали, що у вересні 2023 року РФ уперше в поточному році завдала удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Після обстрілу в місті Рівне кілька годин не було електропостачання.