Жодне з подібних повідомлень не містить посилання на зазначений лот. А на самому "ГІС Торги" вказується, що подібний об'єкт у системі не знайдено.

Російські ЗМІ поширюють інформацію про проведення аукціону в Ялті, Крим, де було виставлено на продаж квартиру, що належить дружині президента України Олені Зеленській. Про це пише газета "КоммерсантЪ".

Повідомляється, що лот нібито з'явився на сайті "ГІС Торги".

Згідно з інформацією від російських ЗМІ, імовірно, квартира розташовується в Лівадії за адресою вул. Батурина, і її загальна площа становить 119,5 квадратних метрів. Крок аукціону встановлено на рівні 1,23 мільйона руб.

Зазначається, що в жодному з цих повідомлень не подано посилання на конкретний лот, а також на офіційному вебсайті "ГІС Торги" такий об'єкт не виявляється.

Проте повідомлення в російських ЗМІ рясніють подробицями майбутніх торгів.

Повідомляють, що раніше "націоналізовану" квартиру оцінили в 24,6 млн рублів (близько 230 тисяч євро).

На аукціоні з продажу житлової площі, площею 119,5 квадратних метрів, крок збільшення ціни становить 1,2 мільйона рублів.

Заявки приймають до 26 жовтня. Для цього учасники аукціону мають внести завдаток у розмірі 50% від початкової ціни. Торги відбудуться 30 жовтня.

У РФ поширюють фейк про продаж на аукціоні квартири Олени Зеленської в Криму

Нагадаємо, ще 31 березня 2022 року повідомлялося про те, що в Криму хочуть "націоналізувати" квартиру сім'ї Зеленського. П'ятикімнатну квартиру площею 193 метри продавали за 75 млн рублів.