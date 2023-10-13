США хоче позбавити Росію будь-яких доходів від енергетики, — Reuters

Представник американського уряду Джеффрі Пайєтт наголосив, що Росія більше ніколи не розглядатиметься як надійний постачальник енергоносіїв. США сповнені рішучості позбавити РФ майбутніх доходів від енергетики.

Сполучені Штати Америки та їхні партнери з "Великої сімки" сповнені рішучості позбавити Росію будь-яких доходів від енергетики. Про це, через день після того, як Вашингтон запровадив нові санкції проти Москви, повідомляє Reuters з посиланням на помічника міністра енергетичних ресурсів США Джеффрі Пайєтта.

Окрім того, він наголосив, що США більше ніколи не розглядатимуть Росію як надійного постачальника енергоносіїв. Таку заяву Пайетт зробив виступаючи на онлайн-брифінгу напередодні американо-японського діалогу з енергетичної безпеки, який відбудеться наступного тижня.

"Для мене цілком зрозуміло, що Росія більше ніколи не буде розглядатися як надійний постачальник енергії", — сказав Пайетт журналістам.

За його словами, Росія применшила вплив західних санкцій, заявивши, що вони використовуються Сполученими Штатами, щоб усунути Москву як конкурента в глобальних постачаннях енергоресурсів.

"Ми сповнені рішучості працювати разом, щоб позбавити Росію майбутніх доходів від енергетики, і націлитись, зокрема, на інвестиції та проекти, які збільшують майбутні доходи РФ від енергетики", — додав він.

Відповідаючи на запитання про закупівлю російського зрідженого природного газу деякими азіатськими країнами, Пайетт сказав, що на відміну від нафти, експорт газу не охоплюється західними санкціями, "тому це питання того, як різні країни пристосовуються до свого енергетичного балансу та прагнуть зменшити свій контакт з Росією та російськими поставками".

Нагадаємо, 12 жовтня санкційний підрозділ Мінфіну США (OFAC) повідомив, що Сполучені Штати вперше запровадили санкції у відповідь на обхід цінових обмежень проти російської нафти.