В Ірландії українських біженців із дітьми з наметів переселяють у хатини з опаленням (фото)

Українці житимуть в опалювальних будиночках, оточених шатровою конструкцією; один такий майданчик може прийняти до 950 осіб. Контракт уклали на 32 тижні.

Міністерство з питань дітей, молоді, рівності, інвалідності та інтеграції продовжить розміщувати українців в Ірландії в наметовому містечку неподалік від маєтку Страдбаллі-Холл. Але намети замінять на теплі хатини-будиночки. Про це повідомляє RTÉ.

Контракт на розміщення українських біженців на згаданій території закінчується 17 жовтня.

У міністерстві також підтвердили, що другий об'єкт на історичній території Глендалох Хаус (Glendalough House) у графстві Віклоу почне приймати українських біженців із листопада.

Територія Глендалох Хаус (Glendalough House), де розмістили наметове містечко

В опублікованій напередодні, 16 жовтня, заяві зазначається, що в надзвичайній ситуації через небувалий приплив біженців, людей продовжать селити на двох згаданих територіях у підготовлених до зими невеликих тимчасових будиночках.

Імовірно, на кожному з майданчиків зможуть розміститися до 950 осіб. Контракт уклали на 32 тижні.

Українці житимуть в опалювальних будиночках, оточених шатровою конструкцією з додатковими приміщеннями.

Такі споруди в Страдбаллі введуть в експлуатацію з 6 листопада, а в Глендалох Хаус — з 20-го.

Біженців з України переселять із наметів у дерев'яні опалювальні будиночки-хижини

За словами представника міністерства, у Страдбаллі підготовлені до зими приміщення встановлять на окремій території, а намети, що стоять там зараз, приберуть, щойно підготують хатини.

650 українців щотижня приїжджає до Ірландії

За статистикою ірландської влади, місце проживання надали вже більш ніж 97 510 біженцям, з яких 73 152 особи втекли від війни в Україні, і ще 24 358 осіб шукають міжнародного захисту.

Намети, в яких живуть українці в Ірландії

"З огляду на те, що понад 650 осіб щотижня приїжджають з України та бажають отримати державне житло, департамент вжив екстрених заходів, щоб житло було доступним і впродовж зими", — повідомили у відомстві.

В Агентстві ООН у справах біженців (UNHCR) раніше обурювалися тим, що шукачів притулку селять у наметових приміщеннях. Зазначалося, що в холодні зимові місяці модульні приміщення капсульного типу будуть доречнішими за намети, в яких живуть біженці в кількох регіонах Ірландії.

Близько 450 шукачів притулку все ще перебувають у трьох наметових містечках у Дубліні, Клері та Вестміті.

Нагадаємо, що після скарг українських біженців у Шотландії звільнили директора готелю.

Також повідомлялося про те, як росіяни викрадають кошти з карток українських біженців.