"Це наша червона лінія": король Йорданії заявив, що не прийме біженців із Сектора Гази

Абдалла II заявив, що не допустить виникнення таборів біженців палестинців на території його країни.

Король Йорданії Абдалла II ібн Хусейн 17 жовтня під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні висловив заклопотаність можливими спробами переміщення мешканців сектора Гази до його королівства або до Єгипту. Він вважає, що гуманітарну ситуацію необхідно розв'язувати всередині сектору Газа і на Західному березі річки Йордан, повідомляє Reuters.

"Це наша червона лінія. Тому що, я думаю, є сили, які намагаються використати ситуацію в секторі Газа для проведення "політики доконаних фактів на місцях", — сказав Абдалла II.

Також він запевнив, що Йорданське Хашимітське Королівство і Єгипет не дозволять виникнути новим таборам для палестинських біженців.

Що цьому передувало

Уранці 7 жовтня бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю із Сектора Гази. Під ракетними ударами опинилися населені пункти в центрі та на півдні країни. У відповідь на атаку ЦАХАЛ оголосив воєнний стан і почав завдавати ударів по бойовиках. Прем'єр Ізраїлю закликав мирних жителів терміново покинути Сектор Газа. Сили Армії оборони Ізраїлю продовжують військову операцію "Залізні мечі" проти терористів ХАМАСу і готуються до наземного наступу.

Окрім цього, 17 жовтня повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Ізраїль співпрацюють над розробкою спільного плану з постачання гуманітарної допомоги, наданої іншими країнами та міжнародними організаціями, до району Сектора Газа.