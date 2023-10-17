Трупи поряд з ресторанами та магазинами: виставка анатома спровокувала дискусії (фото)

У Німеччині запланували виставку забальзамованих людських тіл, однак така ідея обурила представників церкви. Виявилось, що причиною для критики стало місце проведення заходу.

У німецькому місті Штутгарт планується третє відкриття виставки Body Worlds, на якій можна побачити забальзамовані людські тіла. Однак місце, в якому планується її проведення, викликало дискусії у суспільстві. Деталями 17 жовтня поділились у виданні Bild.

У Штутгарті є торговельний центр, що називається Königsbau Passagen та щодня приймає тисячі відвідувачів. ТЦ пропонує місцевим та туристам різноманітні крамниці для шопінгу та ресторани. Проте незабаром до можливих розваг додадуть неординарну виставку — трупів.

Body Worlds проводитимуть у Штутгарті не вперше — виставка вже гостювала у місті двічі. Загалом на забальзамовані тіла вже встигли подивитись 141 тисяча відвідувачів. Однак раніше незвичні "скульптури" виставляли у стінах музею, а тепер їх демонструватимуть в одному з приміщень міського ТЦ.

Влада не вбачає проблеми у виставці трупів посеред торговельного центру. Урядовці переконані, що це допоможе привабити туристів, та вважає важливим, щоб у Штутгарті "щось відбувалося".

Водночас представник протестантської церкви Сорен Швезіг обурився, що виставку цього разу перенесли з музею в ТЦ.

"Гідність потоптана", — заявив він.

Фото ТЦ Königsbau Passagen Фото: Bild

Рішення розкритикували й католики. Представниця церкви Карін Шісл-Ратгеб наголосила, що її релігія передбачає поховання тіл на кладовищах та забезпечення доречних місць для трауру.

"Ми віддані культурі гідного поховання, яка також включає відповідні місця", — підкреслила Шісл-Ратгеб.

Більш того, у церкві зауважили, що людські тіла демонструватимуть з комерційною метою. Віряни переконані, що це "не відповідає вимогам".

Однак місцеві продавці підтримали виставку, заплановану у Штутгарті. Вони припустили, що Body Worlds може привабити нових покупців. Дехто навіть поділився з журналістами плани особисто відвідати захід.

Фото з виставки Body Worlds Фото: Bild

У сфері освіти виставку також схвалили. Зокрема, заступниця голови філологічної асоціації Карін Фецнер зазначила, що виставлені забальзамовані трупи зможуть бути корисними для навчання.

"Якщо викладачі добре підготують групу студентів, візит може вписатися в навчальну програму", — сказала вона.

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