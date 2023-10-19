Кремль прагне партнерства з КНР: в ISW оцінили наслідки зустрічі Путіна і Цзіньпіна

У Пекіні глава Кремля заявив про своє бажання поглибити російсько-китайські економічні та політичні зв'язки, але не оголосив про будь-які практичні зміни.

Президент Російської Федерації Володимир Путін своєю поїздкою, очевидно, не зміг вплинути на Китай і встановити бажаний для Москви рівень відносин. РФ отримує від Китаю цивільні дрони, які можуть бути використані у війні проти України. Таке припущення 18 жовтня зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Візит Путіна до Китаю і зустріч із Сі Цзіньпіном, схоже, не призвели до якихось істотних змін у небажанні Китаю встановити бажаний для Кремля рівень двосторонніх відносин або до якихось проривів у ступені китайської військової підтримки Росії", — йдеться у звіті ISW.

Путін заявив, що тісна координація зовнішньої політики РФ і КНР є пріоритетною, необхідною в "нинішніх складних умовах". За його словами, економічне співробітництво між Росією і Китаєм є невід'ємною частиною зміцнення економічного, технологічного і фінансового суверенітету Росії.

Аналітики зазначили, що Путін не зробив акценту на російсько-китайській співпраці в галузі безпеки, можливо, через стриманість Китаю щодо безмежного партнерства, яке хоче встановити Росія. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов, зокрема, заявив 18 жовтня, що майже всі російські цивільні дрони подвійного призначення поставляються з Китаю, і заявив, що російський уряд прагне збільшити внутрішнє виробництво таких БПЛА до 41 відсотка до 2025 року.

Раніше ISW спостерігав повідомлення про те, що Китай часто експортує в Росію обладнання подвійного призначення, зокрема цивільні дрони, які російські війська можуть використовувати на полі бою в Україні.

Нагадаємо, 19 жовтня Фокус писав, що у Зеленського оцінили ймовірність переговорів із Путіним. В Офісі президента України переконані, що глава Кремля остаточно перестав маскувати свої цілі у війні проти нашої країни.