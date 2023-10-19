Лавров порекомендував росіянам провести відпустку в Північній Кореї, — росЗМІ

За словами глави МЗС РФ, відносини двох країн перейшли на новий, "стратегічно важливий рівень", тому росіянам варто було б придивитися до поїздок у тоталітарну державу.

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, заявив про те, що російським туристам варто було б провести відпустку в Корейській Народно-Демократичній Республіці (Північна Корея). Лавров поділився своїми "рекомендаціями" в рамках свого візиту в КНДР з 18 по 19 жовтня, передає ТАРС.

На запитання журналіста про можливість рекомендувати Північну Корею російським туристам, Лавров сказав: "Став би".

Лавров також підкреслив, що відносини між Росією і Північною Кореєю перейшли на новий, "стратегічно важливий рівень". Він зазначив, що це стало можливим після проведення саміту між російським президентом Володимиром Путіним і головою Північної Кореї Кім Чен Ином у вересні поточного року.

Глава МЗС країни-агресора також заявив про цілковиту підтримку Росією в прагненні Пхеньяна до "незалежності та самостійного шляху розвитку".

Відносини Росії та КНДР

12 вересня до РФ прибув із візитом президент КНДР Кім Чен Ин. Його зустрічали з червоною доріжкою і дерев'яними сходами. Передбачалося, що лідер обговорюватиме з колегою Володимиром Путіним постачання зброї.

13 вересня в Головному управлінні військової розвідки Міноборони України заявили, що в Росію вже півтора місяця постачають снаряди з Північної Кореї. 14 вересня цю інформацію також підтвердили в Офісі президента Південної Кореї.

Нагадаємо, 14 вересня Фокус писав, що зустріч президента Росії Володимира Путіна і північнокорейського лідера Кім Чен Ина відбулася в момент взаємної необхідності. Так, Москва потребує боєприпасів для війни проти України, а Пхеньяну потрібні військові технології для забезпечення безпеки режиму Кіма.

14 жовтня голова КНДР Кім Чен Ин заявив, що сподівається на перемогу Росії в боротьбі з "політикою гегемонії імперіалістів".